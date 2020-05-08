2020-05-08T10:51:45+03:00
Экономика

Отремонтирована пятая доменная печь на Енакиевском метзаводе и выдала первый чугун

На Енакиевском металлургическом заводе завершен первый этап крупномасштабного планового ремонта оборудования. Предприятие начинает выход на проектную мощность.
Ольга ГОРДО
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ЕМЗ входит в обычный режим работы. Фото: пресс-служба ЕМЗЕМЗ входит в обычный режим работы. Фото: пресс-служба ЕМЗ
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На одном из крупнейших метзаводов Республики завершен ремонт оборудования, работающего в агрессивных средах, при высоких температурах и давлении. Такое оборудование нуждается в регулярном обслуживании, в том числе, в капитальных ремонтах. В этот раз плановый капремонт проведен в кратчайшие сроки –за один месяц.

- На время ремонта были остановлены все ведущее оборудование завода, в том числе кислородный блок, доменные печи №3 и №5, конвертера №1 и №2, комплексы машин непрерывного литья заготовок и другие сопутствующие агрегаты, - сообщили в пресс-службе предприятия.

В результате ремонта восстановлена производственная мощность завода, а значит сохранены рабочие места для жителей Енакиево и других городов Республики, которые трудятся на ЕМЗ.

В ближайшие дни предприятие выйдет на полную проектную мощность.

Справка КП:

«Енакиевский металлургический завод» - крупнейшее металлургическое предприятие Донецкой Народной Республики. Включает в себя доменное, сталелитейное и прокатное производство, агломерационную фабрику. Предприятие может выпускать более шестидесяти видов металлопродукции. Предприятие находится под внешим управлением «Внешторгсервиса».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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