«Талон на паспорт почти даром!» В ДНР мошенники начали торговать электронной очередью

В ДНР объявились мошенники, которые решили «облегчить» жителям приобретение талонов электронной очереди в Миграционную службу для подачи документов на получение паспортов ДНР и РФ. Об этом предупредило ГП «Почта Донбасса». Не удивительно, что спрос на такие услуги большой – ажиотаж на получение паспортов не утихает.

- Я бы рад кому – нибудь заплатить, чтобы быстрее оформить республиканский паспорт, - откровенно рассказал донецкий предприниматель Сергей. – В миграционке никого не нашел, а стоять за талонами с бабушками и другими не обремененными работой людьми у меня просто нет времени! И главная загвоздка – это очереди на паспорт ДНР. Взять талон на подачу документов на российский паспорт можно без проблем.

В Донецке мошенники обещают талон, берут деньги (суммы называют разные – до 2 500 руб. ) и исчезают. Сколько людей попалось к ним на удочку – пока не известно.

В «ГП «Почта Донбасса» напомнили, что оформить талон электронной очереди в Миграционную службу можно в 65 отделениях связи городов Республики и на Главпочтамте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Донецке бесплатно будут раздавать георгиевские ленточки: список адресов пунктов раздачи

Все желающие могут получить георгиевскую ленточку у активистов общественных движений (Подробнее)