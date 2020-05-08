2020-05-08T08:32:18+03:00
Происшествия

«Талон на паспорт почти даром!» В ДНР мошенники начали торговать электронной очередью

«Почта Донбасса» просит быть осторожными
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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В ДНР действует группа мошенников, торгующая электронной очередью на подачу документов. ФОТО: "Почта Донбасса"В ДНР действует группа мошенников, торгующая электронной очередью на подачу документов. ФОТО: "Почта Донбасса"
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В ДНР объявились мошенники, которые решили «облегчить» жителям приобретение талонов электронной очереди в Миграционную службу для подачи документов на получение паспортов ДНР и РФ. Об этом предупредило ГП «Почта Донбасса». Не удивительно, что спрос на такие услуги большой – ажиотаж на получение паспортов не утихает.

- Я бы рад кому – нибудь заплатить, чтобы быстрее оформить республиканский паспорт, - откровенно рассказал донецкий предприниматель Сергей. – В миграционке никого не нашел, а стоять за талонами с бабушками и другими не обремененными работой людьми у меня просто нет времени! И главная загвоздка – это очереди на паспорт ДНР. Взять талон на подачу документов на российский паспорт можно без проблем.

В Донецке мошенники обещают талон, берут деньги (суммы называют разные – до 2 500 руб. ) и исчезают. Сколько людей попалось к ним на удочку – пока не известно.

В «ГП «Почта Донбасса» напомнили, что оформить талон электронной очереди в Миграционную службу можно в 65 отделениях связи городов Республики и на Главпочтамте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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