Госслужащие ДНР пройдут проверку на соответствие занимаемой должности

6 Май 2020 2020-05-06T21:10:22+03:00

О подробностях проведения процедуры детально рассказывается в приложении к указу. Фото: ДАН

Для этого они будут проходить специальную аттестацию

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Государственные гражданские служащие ДНР будут обязаны проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности. Соответствующий указ за номером 135 Главы Республики Дениса Пушилина опубликован сегодня на его официальном сайте.

- Аттестация проводится в целях определения соответствия гражданского служащего занимаемой должности гражданской службы на основе оценки его профессиональной служебной деятельности, – говорится в приложении к указу.

Данная процедура будет проводиться один раз в три года, однако в отдельных случаях предусмотрено проведение внеочередной аттестации.

При этом есть исключения. От проверки профессиональных качеств освобождены гражданские служащие, проработавшие менее одного года, достигшие 60-летнего возраста, беременные женщины и ушедшие в декретный отпуск.

Также аттестации не подлежат те, с кем заключен срочный служебный контракт, за исключением госслужащих, которых назначают Глава или Правительство ДНР. Для последних могут быть установлены иные сроки аттестации.

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ИСТОЧНИК KP.RU