Госслужащие ДНР пройдут проверку на соответствие занимаемой должности
Государственные гражданские служащие ДНР будут обязаны проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности. Соответствующий указ за номером 135 Главы Республики Дениса Пушилина опубликован сегодня на его официальном сайте.
- Аттестация проводится в целях определения соответствия гражданского служащего занимаемой должности гражданской службы на основе оценки его профессиональной служебной деятельности, – говорится в приложении к указу.
Данная процедура будет проводиться один раз в три года, однако в отдельных случаях предусмотрено проведение внеочередной аттестации.
При этом есть исключения. От проверки профессиональных качеств освобождены гражданские служащие, проработавшие менее одного года, достигшие 60-летнего возраста, беременные женщины и ушедшие в декретный отпуск.
Также аттестации не подлежат те, с кем заключен срочный служебный контракт, за исключением госслужащих, которых назначают Глава или Правительство ДНР. Для последних могут быть установлены иные сроки аттестации.
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ИСТОЧНИК KP.RU