Солист ансамбля «Новороссия» Роман Разум: Ветеранов мы не забыли. Даем для них индивидуальные концерты

Ансамбль второго армейского корпуса Луганской Народной Республики «Новороссия» состоит из действующих военнослужащих. Он популярен не только в Луганске и Донецке. До ситуации с коронавирусом ансамбль давал концерты и в России. 15 апреля коллектив выпустил новый альбом под названием «Нас миллионы русских».

- В него вошло 12 новых и четыре песни, которые уже были опубликованы в интернете, - рассказывает «Комсомолке» руководитель ансамбля Роман Разум. - Тираж альбома в три тысячи дисков уже готов, но пока что мы не можем забрать его из Москвы.

Новый альбом. Фото: личный архив Романа Разума

На песню «Армия, флот, авиация» снят клип – его презентуют 8 мая в канун Дня Победы.

- Вместе с этим на заводе в Туле делался сборник «Журавли». Его еще в 2012 году мы записали при поддержке Иосифа Кобзона. Это не просто диск с песнями, а целая книга с историями того, как эти песни создавались. Этот проект также готов.

- Как Кобзон помогал в создании проекта?

- Когда я делал этот альбом, изначально планировал включить туда песню «О далекой Родине» и «Журавли». Я пошел на прием к Иосифу Давыдовичу. Мне повезло - он принял. Мне нужно было получить от него устное одобрение. Мы пришли с оператором. У нас получилось отснять целое интервью. Иосиф Давыдович дал мне сборник песен «Летопись России» и сказал: Выбирай любые и делай. Когда сделали - принесли ему показать. Кобзону понравилось и он оплатил тираж 10 тысяч штук. К 9 мая мы дарили эти диски всем, кто неравнодушен к истории нашего Отечества.

Иосиф Кобзон неоднократно приезжал в Луганскую Народную Республику, чтобы поддержать жителей. Фото: личный архив Романа Разума

- Какие песни вошли в новый альбом «Нас миллионы русских»?

- В основном военные песни. Одна песня о Великой Отечественной войне. Я взял за правило, что в год мы делаем один альбом. Песни за это время собираются. Нет такого, что песни я выжимаю. Есть вдохновения – пишу. Выезжаем с парнями на пару недель на передовую и живем там. Набираясь каких-то впечатлений, эмоций – пишу еще одну песню. Все рождается постепенно.

- Чем сейчас занимается ансамбль? Концерты в связи с ситуацией не проводите?

- Концерты для широкой публики пока не даем. Дали один концерт за месяц – выступали для военных врачей. Это происходило в закрытом формате со всеми необходимыми мерами предосторожности – с этим все строго. Пару раз давал концерт онлайн. Мы участвуем во многих фестивалях и конкурсах, которые проводятся онлайн.

- Тяжело без живых концертов?

- Конечно. У нас должен был быть тур по Крыму в честь 75-летия Победы. Мы должны были дать тур по Республике. Из-за коронавируса «слетело» около 25 концертов. Для меня отдых хуже, чем активная работа. Мы еще в таком возрасте, что нужно активно выступать. В творческом плане да, конечно, есть время на работу. Но я и так все успевал.

- Как у вас обстоят дела с Парадом Победы и Бессмертным полком?

- Перенесли. Как в России и Донецке. Для меня 9 мая каждый день в душе. Я с этой темой живу, засыпаю и просыпаюсь. Песня. Война. Победа. Герои. Это наша история, которую мы должны помнить и передавать следующим поколениям.

Роман Разум: Для меня 9 мая каждый день в душе. Фото: личный архив Романа Разума

- Какие планы у вас в преддверии праздника Дня Победы?

- Ветеранов мы не забыли. Всю неделю мы каждый день даем индивидуальные концерты для ветеранов. Выезжаем нашей большой агит-бригадой, привозим аппаратуру, инструменты и даем живой концерт специально для ветеранов Великой Отечественной войны. В Луганске не так много настоящих ветеранов. За день мы стараемся дать концерт для 4-5 ветеранов. Также вместе с нами к ветеранам приезжает знаменная группа и духовой оркестр Народной милиции.

- Какая сейчас обстановка в Луганской Народной Республике?

- В самом Луганске достаточно тихо, а за городом постоянно обстрелы. Вот в Золотом недавно женщину убило. Мой друг из пресс-службы Народной милиции постоянно ездит на съемки и рассказывает мне о происходящем. Еще в связи с пандемией ситуация стала хуже. Или меньше контроля стало, или они там бесятся.

- Когда мы были в Луганске, еще два-три года назад, люди говорили: «Вот когда была война…» Некоторые жители считали, что она уже закончилась. Это был небольшой тихий период или не все люди интересуются ситуацией на фронте?

- Это зависит от конкретного человека. В Луганске и Донецке есть люди, которые не замечают, что идет война. У них она была в самом начале, когда реально жестко было. Кто-то живет своей либеральной жизнью. Таким людям плевать, что до сих пор гибнут парни на фронте.

- Как вы относитесь к работе ресторанов и ночных клубов в такое время? Одни говорят, что жизнь должна продолжаться, другие - наоборот.

Ансамбль "Новороссия" дает индивидуальные концерты для ветеранов. Фото: личный архив Романа Разума

- Вся моя работа направлена на то, чтобы напомнить гражданам, которые пытаются абстрагироваться, что война еще не закончена. Они это видят. Если бы была моя воля, я бы хотел, чтобы люди больше об этом переживали. В рамках своей деятельности мы делаем все что можем.

- При ситуации с коронавирусом, люди в Луганске соблюдают меры предосторожности?

- С 1 мая у нас вели строгий режим самоизоляции. Можно ездить только на личном транспорте. Я особо не замечаю разницы, так как уже какое-то время до этого было тихо. Людей и машин на улицах сейчас мало – как в 2014 году. Мы уже, можно сказать, шесть лет в карантине живем. Мы находимся в более лояльной ситуации, чем, например, Россия и другие страны, потому что к нам не так много людей приезжает, не так много людей отсюда куда-то ездит. Также важную роль сыграл комендантский час.

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