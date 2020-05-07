2020-05-07T16:37:50+03:00
Общество

В Донецке бесплатно будут раздавать георгиевские ленточки: список адресов пунктов раздачи

Все желающие могут получить георгиевскую ленточку у активистов общественных движений
Екатерина Сорока
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Раздавать ленточки также будут и в других населенных пунктах РеспубликиРаздавать ленточки также будут и в других населенных пунктах РеспубликиФото: Ольга Крыльцова
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне общественное движение "Донецкая Республика" и общественная организация "Молодая Республика" будут бесплатно раздавать георгиевские ленточки. Все желающие могут получить ленточку у активистов.

Места раздачи георгиевских ленточек 9 мая в Донецке

Буденновский район: пл. Буденного с 10.00

Ворошиловский район: пл. Ленина, бул. Пушкина с 9.00

Калининский район:

— Площадка возле памятника маршалу Советского Союза Толбухину Ф.И. с 9.00 в течение дня

— пересечение пр. Ильича и ул. Марии Ульяновой с 10.00 - 12.00

Киевский район:

— пл. Привокзальная, перед зданием железнодорожного вокзала с 10.00 - 12.00

— ул. Артёма, на входе в книжный рынок с 10.00 - 12.00

— ТРЦ «Донецк-Сити» (центральный вход) с 10.00 - 12.00

Кировский район:

— ул. Бирюзова, 15 а (Между рынком и бюстом маршалу С.С. Бирюзову) с 9.30 - 10.30

— Пересечение улиц М. Петровской и Ляшенко (вблизи бывшего магазина Засядько) с 9.30 - 10.30

— Микрорайон Солнечный возле Первого Республиканского Супермаркета с 9.30 - 10.30

Куйбышевский район:

— площадь Бакинских Комиссаров с 10.00

— площадь напротив Дворца культуры им. В.В. Куйбышева с10.00

Ленинский район: Пересечение пр. Ленинского и ул. Рослого (Центр славянской культуры-ИНВХ) с 8.30 - 9.30

Петровский район: пл. Победы с 10.00

Пролетарский район:

— ул. Коммунистическая, 14б (возле магазина «Первый Республиканский») с 8.30

— ул. Щетинина, 23а (ДП «Республиканский рынок №4/2») с 8.30

— ул. Буденновских партизан, 83а (ДП «Республиканский рынок №4/1) с 8.30

Моспино, ул. Первомайская, 1 с 9.00 - 14.00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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