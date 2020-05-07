В Донецке бесплатно будут раздавать георгиевские ленточки: список адресов пунктов раздачи
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне общественное движение "Донецкая Республика" и общественная организация "Молодая Республика" будут бесплатно раздавать георгиевские ленточки. Все желающие могут получить ленточку у активистов.
Места раздачи георгиевских ленточек 9 мая в Донецке
Буденновский район: пл. Буденного с 10.00
Ворошиловский район: пл. Ленина, бул. Пушкина с 9.00
Калининский район:
— Площадка возле памятника маршалу Советского Союза Толбухину Ф.И. с 9.00 в течение дня
— пересечение пр. Ильича и ул. Марии Ульяновой с 10.00 - 12.00
Киевский район:
— пл. Привокзальная, перед зданием железнодорожного вокзала с 10.00 - 12.00
— ул. Артёма, на входе в книжный рынок с 10.00 - 12.00
— ТРЦ «Донецк-Сити» (центральный вход) с 10.00 - 12.00
Кировский район:
— ул. Бирюзова, 15 а (Между рынком и бюстом маршалу С.С. Бирюзову) с 9.30 - 10.30
— Пересечение улиц М. Петровской и Ляшенко (вблизи бывшего магазина Засядько) с 9.30 - 10.30
— Микрорайон Солнечный возле Первого Республиканского Супермаркета с 9.30 - 10.30
Куйбышевский район:
— площадь Бакинских Комиссаров с 10.00
— площадь напротив Дворца культуры им. В.В. Куйбышева с10.00
Ленинский район: Пересечение пр. Ленинского и ул. Рослого (Центр славянской культуры-ИНВХ) с 8.30 - 9.30
Петровский район: пл. Победы с 10.00
Пролетарский район:
— ул. Коммунистическая, 14б (возле магазина «Первый Республиканский») с 8.30
— ул. Щетинина, 23а (ДП «Республиканский рынок №4/2») с 8.30
— ул. Буденновских партизан, 83а (ДП «Республиканский рынок №4/1) с 8.30
— Моспино, ул. Первомайская, 1 с 9.00 - 14.00
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ИСТОЧНИК KP.RU
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