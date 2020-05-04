4 Май 2020 2020-05-04T12:29:16+03:00

В ЛНР спасатели сняли с дерева кота, просидевшего двое суток на высоте пятого этажа. Фото: Фейсбук

Кот не пострадал и вернулся к хозяевам целым и невредимым

Изменить размер текста: A A

В Антраците, что в Луганской Народной Республике, спасатели МЧС сняли с высокого дерева просидевшего там двое суток кота. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС.

- 2 мая в 19.51 в службу 101 Антрацита за помощью обратились жители улицы Петровского. На высокий тополь, на уровень пятого этажа, забрался кот. Животное провело в таком положении двое суток, - рассказали спасатели.

Неравнодушные жители пытались самостоятельно спасти животное, но испуганный кот забирался все выше.

К месту происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 11. К дереву была установлена автолестница, по ней взобрался спасатель и аккуратно снял отчаявшееся животное. Кот не пострадал и вернулся к хозяевам целым и невредимым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Майские выходные в Донецке: Как съездить на дачу или в парк и не заразиться коронавирусом

В Минздраве «Комсомолке» рассказали пошаговую инструкцию (подробнее)

рассказали пошаговую инструкцию (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU