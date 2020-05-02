2020-05-02T20:15:58+03:00
Общество

Открытие Донецкой детской железной дороги отложили из-за коронавируса

Открытие переносится на неопределенный срок
Екатерина Сорока
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Донецкая детская железная дорога работает с 1972 года. Фото: ДЖДДонецкая детская железная дорога работает с 1972 года. Фото: ДЖД
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Открытие Донецкой детской железной дороги откладывается на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в регионе, мы вынуждены сообщить, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, открытие Детской железной дороги государственного предприятия «Донецкая железная дорога» переносится на неопределенный срок, — говорится в сообщении.

Тем не менее, плановый осмотр прошел успешно. Детская железная дорога готова к эксплуатации. И как только снимут ограничения, предприятие сразу же начнет работать в штатном режиме.

Что касается юных железнодорожников, то их обучение на время карантина переведено на дистанционный формат.

— По мере поступления распоряжений информация будет опубликована в официальной группе Детской железной дороги. Просим соблюдать меры профилактики и не посещать места массового скопления людей, — добавили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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