В ДНР опубликовали петицию с предложением поставить в центре Донецка памятник Сталину
На днях на портале «Мнение» Общественного Движения «Донецкая Республика» была опубликована петиция с предложением поставить в центре Донецка памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину. Каждый желающий может проголосовать «за» или «против» предложения, а также оставить свое мнение по этому поводу на сайте.
— В связи с информацией о рассмотрении в Администрации Главы Донецкой Народной Республики вопроса о восстановлении памятника Сталину в Донецке (Сталино). Рассмотреть возможность его установки на площади имени Александра Владимировича Захарченко, — говорится в тексте петиции.
Памятник Иосифу Сталину предлагается установить на месте памятника Тарасу Шевченко. Для этого бюст писателя предлагают перенести в один из донецких парков культуры и отдыха. Предположительно им может стать Центральный парк Щербакова.
— Учитывая, что с периодом руководства Сталина связан прорыв в промышленном развитии Донбасса и Донецка, в частности, в условиях сложнейшей международной обстановки, памятник великому генсеку должен быть установлен на площади перед Домом Правительства – для примера и подражания, — добавили в петиции.
Читайте также
Донецкий психолог: Что делать, если сидеть дома уже совсем нет сил
Советы от эксперта «КП» (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»