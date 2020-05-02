В ДНР опубликовали петицию с предложением поставить в центре Донецка памятник Сталину

2 Май 2020 2020-05-02T13:08:00+03:00

Ранее на том же сайте «Мнение» жители Республики могли выбрать название для 2020 года, а также дизайн мемориала для Первого Главы. Фото: sputnik

Поставить его предлагают на месте памятника Тарасу Шевченко у Дома Правительства

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На днях на портале «Мнение» Общественного Движения «Донецкая Республика» была опубликована петиция с предложением поставить в центре Донецка памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину. Каждый желающий может проголосовать «за» или «против» предложения, а также оставить свое мнение по этому поводу на сайте.

— В связи с информацией о рассмотрении в Администрации Главы Донецкой Народной Республики вопроса о восстановлении памятника Сталину в Донецке (Сталино). Рассмотреть возможность его установки на площади имени Александра Владимировича Захарченко, — говорится в тексте петиции.

Памятник Иосифу Сталину предлагается установить на месте памятника Тарасу Шевченко. Для этого бюст писателя предлагают перенести в один из донецких парков культуры и отдыха. Предположительно им может стать Центральный парк Щербакова.

— Учитывая, что с периодом руководства Сталина связан прорыв в промышленном развитии Донбасса и Донецка, в частности, в условиях сложнейшей международной обстановки, памятник великому генсеку должен быть установлен на площади перед Домом Правительства – для примера и подражания, — добавили в петиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU