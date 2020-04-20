2020-04-20T21:22:24+03:00
Политика

Жителя ЛНР приговорили к 12 годам лишения свободы за сотрудничество с СБУ

Об этом сообщили в Генпрокуратуре Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Жителя Алчевска приговорили к 12 годам лишения свободы. Фото: supcourtlnr.suЖителя Алчевска приговорили к 12 годам лишения свободы. Фото: supcourtlnr.su
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В Луганской Народной Республике вынесли приговор жителю Алчевска, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

- Он был завербован СБУ в апреле 2016 года во время нахождения на подконтрольной Украине территории и до апреля 2019 года собирал и передавал своему куратору сведения, разглашение которых могло причинить ущерб безопасности государственных структур и Республике в целом, - говорится в сообщении.

Во время судебного заседания подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он подробно рассказал о своих действиях.

- Приговором Верховного Суда ЛНР назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, - говорят в Генпрокуратуре Республики. - Приговор вступил в законную силу. В настоящее время осужденный отбывает наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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