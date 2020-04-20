2020-04-20T13:14:12+03:00
Политика

У жительницы Украины конфисковали 173 тысячи долларов и почти 6 миллионов рублей, которые она везла в Донецк

Крупная сумма денег была выявлена в марте на пункте пропуска под Горловкой
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Из машины фискалы извлекли пачки с долларами и рублями. Фото: пресс-служба ГФСИз машины фискалы извлекли пачки с долларами и рублями. Фото: пресс-служба ГФС
Изменить размер текста:

Артемовский горрайонный суд конфисковал у жительницы Украины 173,5 тысячи долларов и 5,9 миллиона рублей, которые она пыталась нелегально провезти в ДНР. Средства будут направлены в бюджет государства. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС) Украины.

Украинку задержали на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское», которое расположено на трассе, соединяющей подконтрольный Киеву Бахмут (до переименования – Артемовск) и Горловку. Во время осмотра автомобиля, который двигался на территорию ДНР, была обнаружена крупная партия наличных средств, спрятанных частями в личных вещах пассажирки и под задним сиденьем машины.

Задержание случилось еще в марте, когда КПВВ не были закрыты на карантин. И только сейчас суд вынес решение о конфискации. Помимо этого жительница Украины заплатит штраф в размере 340 гривен – смешная сумма по сравнению с потерей миллионов.

Напомним, что по украинским правилам на территорию республик можно ввезти не более 20 тысяч гривен (50 тысяч рублей) и эквивалент в валюте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Попавшемуся с шестью миллионами рублей офицеру СБУ на Украине грозит до 12 лет тюрьмы

Подполковник спецслужбы был задержан в подконтрольном Украине Краматорске (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В подконтрольном Украине Донбассе на одну вакансию претендуют больше 20 безработных
Коронавирус в ДНР за все время выявлен у 36 человек
Денис Пушилин возложил цветы к памятнику освободителю Донбасса Францу Гринкевичу
У жительницы Украины конфисковали 173 тысячи долларов и почти 6 миллионов рублей, которые она везла в Донецк
Двое жителей ДНР погибли на пожарах в Шахтерске и Горловке
На Пасху на жителей ДНР упали 50 украинских мин и гранат
Пьяный сержант из 93-й бригады ВСУ пальнул на Пасху из гранатомета по своему блиндажу - трое ранены
Погода в Луганске на день: 20 апреля будет дождливо, 12 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 20 апреля с утра дождь и не более +12 градусов
«Были без масок!» На Украине возбудили уголовное дело за нарушения карантина в Святогорской лавре во время Пасхи
Глава Минздрава ДНР Ольга Долгошапко: Испытание коронавирусом продлится два-три месяца
В Донбассе украинские командиры заставляют служить солдат с симптомами Covid-19
Зачем в ДНР госпитализируют в инфекционные больницы без температуры
Украинские боевики в Донбассе заминировали дорогу, по которой ездят патрули ОБСЕ
В Донбассе украинские военные заражают Covid-19 мирных жителей
В Минздраве ДНР рассказали, в каком состоянии заразившиеся коронавирусом
Украинские военные в ДНР четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
Глава ЛНР поздравил жителей Республики с Пасхой
Украинские боевики поздравили с Пасхой жителей Ясиноватой обстрелом
Экстренное заявление Народной милиции: В Ясиноватой сбили украинский беспилотник, который летел сбросить мину на храм
Глава ДНР Денис Пушилин – о праздновании Пасхи: «Мы сильны нашей верой»
Погода на день в Луганске: 19 апреля будет переменная облачность, до +13 градусов
Погода на день в Донецке: 19 апреля будет пасмурным, до +14 градусов