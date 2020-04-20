У жительницы Украины конфисковали 173 тысячи долларов и почти 6 миллионов рублей, которые она везла в Донецк
Артемовский горрайонный суд конфисковал у жительницы Украины 173,5 тысячи долларов и 5,9 миллиона рублей, которые она пыталась нелегально провезти в ДНР. Средства будут направлены в бюджет государства. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС) Украины.
Украинку задержали на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское», которое расположено на трассе, соединяющей подконтрольный Киеву Бахмут (до переименования – Артемовск) и Горловку. Во время осмотра автомобиля, который двигался на территорию ДНР, была обнаружена крупная партия наличных средств, спрятанных частями в личных вещах пассажирки и под задним сиденьем машины.
Задержание случилось еще в марте, когда КПВВ не были закрыты на карантин. И только сейчас суд вынес решение о конфискации. Помимо этого жительница Украины заплатит штраф в размере 340 гривен – смешная сумма по сравнению с потерей миллионов.
Напомним, что по украинским правилам на территорию республик можно ввезти не более 20 тысяч гривен (50 тысяч рублей) и эквивалент в валюте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Попавшемуся с шестью миллионами рублей офицеру СБУ на Украине грозит до 12 лет тюрьмы
Подполковник спецслужбы был задержан в подконтрольном Украине Краматорске (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU