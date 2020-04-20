У жительницы Украины конфисковали 173 тысячи долларов и почти 6 миллионов рублей, которые она везла в Донецк

20 Апр 2020 2020-04-20T13:14:12+03:00

Крупная сумма денег была выявлена в марте на пункте пропуска под Горловкой

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Артемовский горрайонный суд конфисковал у жительницы Украины 173,5 тысячи долларов и 5,9 миллиона рублей, которые она пыталась нелегально провезти в ДНР. Средства будут направлены в бюджет государства. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС) Украины.

Украинку задержали на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское», которое расположено на трассе, соединяющей подконтрольный Киеву Бахмут (до переименования – Артемовск) и Горловку. Во время осмотра автомобиля, который двигался на территорию ДНР, была обнаружена крупная партия наличных средств, спрятанных частями в личных вещах пассажирки и под задним сиденьем машины.

Задержание случилось еще в марте, когда КПВВ не были закрыты на карантин. И только сейчас суд вынес решение о конфискации. Помимо этого жительница Украины заплатит штраф в размере 340 гривен – смешная сумма по сравнению с потерей миллионов.

Напомним, что по украинским правилам на территорию республик можно ввезти не более 20 тысяч гривен (50 тысяч рублей) и эквивалент в валюте.

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ИСТОЧНИК KP.RU