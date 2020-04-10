Помогать деньгами республикам Донбасса готовы даже офицеры СБУ

10 Апр 2020 2020-04-10T22:06:57+03:00

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В Государственном бюро расследований (ГБР) отчитались о громком задержании в подконтрольном Украине Краматорске подполковника СБУ. У него изъято 6 миллионов 400 тысяч рублей, которые офицер пытался передать через линию разграничения в ДНР. Старшего оперуполномоченного по особо важным делам УСБУ в Волынской области обвиняют аж в «содействии финансированию терроризма в особо крупном размере». За что светит ему 12 лет тюрьмы. Но на самом деле все более банально и прозаично.

Во время расследования громкого дела выяснилось, что сотрудник СБУ систематически давал взятки военнослужащим, которые находятся на линии разграничения. За непрепятствование перемещению наличных денег через линию фронта. Подполковника как раз и задержали во время передачи сообщнику мзды в сумме 28 тысяч гривен (70 тысяч рублей).

Мотивы же действий офицера СБУ, как и его сообщника из ВСУ, лежат в плоскости личной наживы. Известно, что на Украине курс обмена гривны и рубля более выгодный, чем в ДНР. К тому же из-за закрытия пунктов пропуска пенсионеры лишились возможности снимать деньги в незалежной с со своих карточек. Обналичить накопления можно и в Донецке. Но здесь «фирмачи» оценивают свои услуги в 15 процентов от суммы.

На войне в Донбассе очень многие украинские чиновники и военные кормятся. Потому-то и буксуют все мирные инициативы и не прекращаются обстрелы.

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ИСТОЧНИК KP.RU