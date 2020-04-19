«Были без масок!» На Украине возбудили уголовное дело за нарушения карантина в Святогорской лавре во время Пасхи
Украинская полиция открыла уголовное производство из-за нарушения карантина в Святогорской лавре во время пасхального богослужения.
- В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание 300 человек, при этом не была соблюдена социальная дистанция и другие правила карантина, — сказано в сообщении пресс-службы ГУ НПУ в Донецкой области.
На видео видно, что многие верующие без масок сплошным потоком идут в храм.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений»).
Впрочем, это единственное грубое нарушение карантина во время пасхальных богослужений. Еще по трем случаям ведется изучение материалов. А всего в подконтрольной Киеву Донецкой области служба прошла в 275 храмах.
Зато у подчиненных Владимира Зеленского случай в Святогорской лавре вызвал чуть ли не истерику.
- Теперь мы должны быть готовы к тому, что уже через неделю будет вспышка коронавируса COVID-19 в Святогорске, – написала в Facebook пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
К сожалению, при этом Мендель не дала никакой оценки попытке украинских военных сбросить с беспилотника взрывное устройство на храм в Ясиноватой на территории ДНР, где шло богослужение.
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ИСТОЧНИК KP.RU