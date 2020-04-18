Офицер-десантник из 25-й бригады ВСУ сбывал по почте американские приборы ночного видения
Командир взвода из 25-й воздушно-десантной бригады воровал и сбывал американские приборы ночного видения. И был задержан
- В городе Счастье во время попытки отправки по почте прибора ночного видения AN/PVS-14 сотрудники полиции задержали командира взвода 3-го батальона 25-й воздушно-десантной бригады, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
При обыске места проживания у военнослужащего изъяты еще два прибора ночного видения и один прицел иностранного производства. Офицер признался, что приборы были списаны им как утраченные в ходе боевых действий.
Отметим, что в соединениях ВСУ регулярно работают комиссии по проверке наличия военного имущества, представленного Украине американскими «партнерами» в качестве помощи. Как правило, комиссия выявляют отсутствие 60% переданного имущества.
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ИСТОЧНИК KP.RU