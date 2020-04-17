2020-04-17T10:48:51+03:00
Политика

В качестве символа Луганска будет использоваться и прежнее название города - Ворошиловград

Глава ЛНР подписал указ «Об использовании наименования «город Ворошиловград»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске установлен памятник Клименту Ворошилову. Фото: gorod.lugansk.uaВ Луганске установлен памятник Клименту Ворошилову. Фото: gorod.lugansk.ua
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Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ «Об использовании наименования «город Ворошиловград» - в целях сохранения исторической памяти и в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

- С этим историческим названием связано героическое прошлое Луганска, и в памятные даты Великой Отечественной войны будет символично вспоминать об этом. Наша обязанность – хранить историю нашей Отчизны и передавать ее потомкам, - написал на своей странице в соцсети Леонид Пасечник.

Указом установлено в качестве символа города Луганска наименование «город Ворошиловград». Оно используется наряду с наименованием «город Луганск» при проведении мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории ЛНР и Луганска, связанных с Великой Отечественной войной.

В документе названы конкретные даты.

Это 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне.

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны.

14 февраля – День освобождения Луганска (Ворошиловграда) от немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, что Луганск дважды переименовывался в Ворошиловград: имя своего известного земляка маршала Советского Союза Климента Ворошилова город носил с 1935 по 1958 и с 1970 по 1990 годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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