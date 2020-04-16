В Донецке можно будет купить «Ленина на броневике» за 39 рублей
«Почта Донбасса» 22 апреля представит художественный конверт и марку, посвященные 150-летию со дня рождения великого революционера, основателя и первого руководителя Советского государства Владимира Ульянова (Ленина).
- Ленин и теперь живее всех живых, как бы пафосно это не звучало. Его наследие колоссально и является по-настоящему бесценной сокровищницей революционной теории, а также мирового освободительного движения, - так объяснили на «Почте Донбасса» решение о выпуске марки и конверта.
Малый лист будет включать восемь марок с портретом Ленина на фоне флага Советского Союза, а также шесть купонов, на которых представлены известные репродукции картин советских художников: Владимира Серова «Ходоки у Ленина», Виктора Орешникова «В штабе обороны Петрограда», Семена Коваленко «Ленин на броневике» и другие. Цена марки – 39 рублей, конверта – 12 рублей.
Впрочем, в Донбассе по-разному относятся к Ильичу. Самый главный камень преткновения – при Ленине «исчезла» Донецко-Криворожская советская республика, а ее территория вошла в состав Украины. Спустя век это обернулось гражданским конфликтом для миллионов русских и украинцев. Хотя к «замесу» под названием Украина причастны и другие лидеры. А уж к событиям последних лет Ленин точно никакого отношения не имеет.
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ИСТОЧНИК KP.RU