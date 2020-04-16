2020-04-16T11:04:17+03:00
Политика

В Донецке можно будет купить «Ленина на броневике» за 39 рублей

К 150-летию со дня рождения основателя СССР в Республике выпустят художественный конверт и марку
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Спустя 150 лет Ленин для дончан живее всех живых. Фото: ГП «Почта Донбасса»Спустя 150 лет Ленин для дончан живее всех живых. Фото: ГП «Почта Донбасса»
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«Почта Донбасса» 22 апреля представит художественный конверт и марку, посвященные 150-летию со дня рождения великого революционера, основателя и первого руководителя Советского государства Владимира Ульянова (Ленина).

- Ленин и теперь живее всех живых, как бы пафосно это не звучало. Его наследие колоссально и является по-настоящему бесценной сокровищницей революционной теории, а также мирового освободительного движения, - так объяснили на «Почте Донбасса» решение о выпуске марки и конверта.

Малый лист будет включать восемь марок с портретом Ленина на фоне флага Советского Союза, а также шесть купонов, на которых представлены известные репродукции картин советских художников: Владимира Серова «Ходоки у Ленина», Виктора Орешникова «В штабе обороны Петрограда», Семена Коваленко «Ленин на броневике» и другие. Цена марки – 39 рублей, конверта – 12 рублей.

Впрочем, в Донбассе по-разному относятся к Ильичу. Самый главный камень преткновения – при Ленине «исчезла» Донецко-Криворожская советская республика, а ее территория вошла в состав Украины. Спустя век это обернулось гражданским конфликтом для миллионов русских и украинцев. Хотя к «замесу» под названием Украина причастны и другие лидеры. А уж к событиям последних лет Ленин точно никакого отношения не имеет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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