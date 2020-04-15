«Почта Донбасса» продолжает доставлять в ДНР заказы из интернет-магазинов России и других стран
Госпредприятие «Почта Донбасса» продолжает доставлять заказы из интернет-магазинов России и других стран. Усиление мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса пока не повлияло на эту работу.
- С начала года мы привезли более 40 тысяч интернет-заказов жителям Республики. К счастью, ситуация с коронавирусом не повлияла на возможность забирать посылки, поэтому жители ДНР могут быть уверены в получении заказанных товаров, — рассказал руководитель департамента почтовых услуг ГП «Почта Донбасса» Евгений Гришунов.
Раз в неделю привозят посылки из соседней Луганской Народной Республики.
Более подробно узнать информацию о ситуации с доставкой корреспонденции и посылок можно на официальном сайте ГП «Почта Донбасса» или по телефону горячей линии 450.
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ИСТОЧНИК KP.RU