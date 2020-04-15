В Минтруда ДНР разъяснили, как организовать дистанционную работу сотрудников

15 Апр 2020 2020-04-15T14:07:33+03:00

В городах транспорт до сих пор забит людьми, спешащими на работу Фото: Юрий СОБОЛЕВ

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В Министерстве труда и социальной политики ДНР дали руководителям предприятий и организаций методические рекомендации по организации дистанционного режима исполнения работниками трудовых обязанностей на период введения на территории Республики противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, что 14 апреля Глава ДНР Денис Пушилин своим указом № 84 утвердил порядок организации дистанционного режима работы. Но не все руководители выполнили его. В Донецке маршрутки до сих пор забиты людьми, спешащими на работу. Складывается ощущение, что часть директоров или игнорирует решение Главы, или не знает, как организовать дистанционную работу.

В Минтруда напомнили, что органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности должны обеспечить для максимально возможного числа работников выполнение трудовых обязанностей в дистанционном режиме.

Как организовать дистанционную работу сотрудников, можно узнать на сайте Министерства труда и социальной политики ДНР в разделе «Нормативная база» – «Разъяснения».

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ИСТОЧНИК KP.RU