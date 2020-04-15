2020-04-15T14:07:33+03:00
Политика

В Минтруда ДНР разъяснили, как организовать дистанционную работу сотрудников

Новый порядок работы ввел Глава Республики на период действия режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
В городах транспорт до сих пор забит людьми, спешащими на работуВ городах транспорт до сих пор забит людьми, спешащими на работуФото: Юрий СОБОЛЕВ
Изменить размер текста:

В Министерстве труда и социальной политики ДНР дали руководителям предприятий и организаций методические рекомендации по организации дистанционного режима исполнения работниками трудовых обязанностей на период введения на территории Республики противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, что 14 апреля Глава ДНР Денис Пушилин своим указом № 84 утвердил порядок организации дистанционного режима работы. Но не все руководители выполнили его. В Донецке маршрутки до сих пор забиты людьми, спешащими на работу. Складывается ощущение, что часть директоров или игнорирует решение Главы, или не знает, как организовать дистанционную работу.

В Минтруда напомнили, что органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности должны обеспечить для максимально возможного числа работников выполнение трудовых обязанностей в дистанционном режиме.

Как организовать дистанционную работу сотрудников, можно узнать на сайте Министерства труда и социальной политики ДНР в разделе «Нормативная база» – «Разъяснения».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин издал Указ о работе на дистанционном режиме

Указ вступил в законную силу с 14 апреля (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинские боевики нанесли артудар по Петровскому району Донецка
Жители Луганского требуют выдать солдат из 59-й бригады ВСУ, убивших женщину
Больница в Новосветловке, восстановленная после обстрелов ВСУ, может принять до 100 человек больных коронавирусом
Житель Донбасса «партизанскими» тропами хотел пронести в ЛНР маски и антисептик
В Минтруда ДНР разъяснили, как организовать дистанционную работу сотрудников
Под Донецком украинские военные вынудили жителей ходить через заминированную посадку
В Ясиноватой спасатели ДНР сняли с водонапорной башни двух детей
По домам жителей Донецка стреляли каратели из 28-й бригады ВСУ
В Краматорске взорвавшийся миномет убил украинского спецназовца
В Горловке 75-летняя женщина не успела спастись от вспыхнувшей, как порох, сухой травы
Погода на день в Луганске: 15 апреля будут дождь, штормовой ветер и 7 градусов тепла
Погода на день в Донецке: 15 апреля будет дождь и не более +10 градусов
В ЛНР комендантский час на Пасху не отменят
В ДНР коронавирусом заразились двое медиков
Украинский солдат застрелил в Донбассе женщину, обвинив в распространении вензаболеваний
Стоп Covid-19! В ДНР взяли на контроль дезинфекцию такси
Как детвора преобразила простреленные ворота в Куйбышевском районе Донецка
В ДНР заявили о новых случаях заражения коронавирусом
Коронавирус в ЛНР: зафиксировано два новых случая заражения Covid-19
Погода на 15 апреля в Донецке: мокрый снег, порывы ветра до 20 метров в секунду
В Старомихайловке украинские боевики повредили тринадцать жилых домов
В Донбассе украинские военные, когда готовили себе еду, сожгли дорогостоящий комплекс РЭБ «Буковель»
Окончательного решения по проведению Парада Победы в Донецке пока нет
В ДНР первые выздоровевшие от коронавируса пациенты выписаны из больницы
В ДНР уже четвертый день нет прироста подтвержденных случаев коронавируса
Глава ЛНР Леонид Пасечник: 14 апреля навсегда останется датой начала кровопролития в Донбассе
Украинские военные пригнали три БМП к участку разведения сил на юге Донбасса
Украинские боевики за сутки обстреляли 11 городов и сел ДНР