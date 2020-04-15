Коронавирус в ДНР выявлен еще у четверых жителей

15 Апр 2020 2020-04-15T19:33:16+03:00

За все время в Республике зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За все время коронавирус в ДНР зарегистрирован у 26 жителей

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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики заявили о новых случаях заражения коронавирусом в ДНР. Covid-19 выявлен еще у четверых жителей.

- Четверо заболевших из числа контактов с пациентами, инфицированными ранее, - говорится в сообщении. - Все четверо являются носителями вируса без проявления симптомов.

В Минздраве Республики рассказали, что за все время в ДНР зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом.

- Двое пациентов выписаны из медучреждения после полного выздоровления. Летальных исходов, связанных с коронавирусом, на территории Донецкой Народной Республики нет, - отметили в здравоохранительном ведомстве.

Тем временем, в Республике продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители государства ответственно выполняют все принятые меры по предотвращению распространения коронавируса в ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU