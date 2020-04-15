Коронавирус в ЛНР: Еще у одного жителя Республики выявили Covid-19

15 Апр 2020 2020-04-15T19:06:20+03:00

За все время в Республике выявлено 17 случаев заражения коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За все время коронавирус в ЛНР зафиксирован у 17 жителей

Изменить размер текста: A A

В Луганской Народной Республики выявили еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- На сегодняшний день зарегистрировано 17 заболевших, - сказала она.

На сегодняшний день под наблюдением медиков на стационарном режиме находится около 100 человек.

- Сегодня обследуем контактных, не исключено, что в последующие дни уже будут подтверждены и среди контактных случаи. Состояние у людей средней тяжести и легкой степени тяжести, - сказала министр в ходе рабочей встречи с Главой Республики Леонидом Пасечником.

Напомним, что первый заболевший коронавирусом житель ЛНР выздоровел и был выписан из больницы.

Тем временем, в Республике продолжает действовать режим повышенной готовности. В Красном Луче, Антраците и Первомайске городах государства ограничено передвижение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гагарин – из простыней, Венера – из туалетной бумаги: Как дончане участвуют в проекте Изоизоляция

Оказывается, шедевры мировой классики можно воспроизвести, не выходя из квартиры (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU