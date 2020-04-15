2020-04-15T19:06:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР: Еще у одного жителя Республики выявили Covid-19

За все время коронавирус в ЛНР зафиксирован у 17 жителей
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время в Республике выявлено 17 случаев заражения коронавирусомЗа все время в Республике выявлено 17 случаев заражения коронавирусомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Луганской Народной Республики выявили еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- На сегодняшний день зарегистрировано 17 заболевших, - сказала она.

На сегодняшний день под наблюдением медиков на стационарном режиме находится около 100 человек.

- Сегодня обследуем контактных, не исключено, что в последующие дни уже будут подтверждены и среди контактных случаи. Состояние у людей средней тяжести и легкой степени тяжести, - сказала министр в ходе рабочей встречи с Главой Республики Леонидом Пасечником.

Напомним, что первый заболевший коронавирусом житель ЛНР выздоровел и был выписан из больницы.

Тем временем, в Республике продолжает действовать режим повышенной готовности. В Красном Луче, Антраците и Первомайске городах государства ограничено передвижение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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