Коронавирус в ЛНР: Еще у одного жителя Республики выявили Covid-19
В Луганской Народной Республики выявили еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
- На сегодняшний день зарегистрировано 17 заболевших, - сказала она.
На сегодняшний день под наблюдением медиков на стационарном режиме находится около 100 человек.
- Сегодня обследуем контактных, не исключено, что в последующие дни уже будут подтверждены и среди контактных случаи. Состояние у людей средней тяжести и легкой степени тяжести, - сказала министр в ходе рабочей встречи с Главой Республики Леонидом Пасечником.
Напомним, что первый заболевший коронавирусом житель ЛНР выздоровел и был выписан из больницы.
Тем временем, в Республике продолжает действовать режим повышенной готовности. В Красном Луче, Антраците и Первомайске городах государства ограничено передвижение.
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ИСТОЧНИК KP.RU