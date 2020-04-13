Восемь украинских солдат заболели бешенством

13 Апр 2020 2020-04-13T20:46:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В зоне проведения так называемой «операции объединенных сил» восемь военнослужащих заболели бешенством. Причиной этому стали укусы бродячих собак. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- За прошедшие сутки в оперативно-тактической группировке «Север» зафиксированы восемь случаев заболевания бешенством, один из военнослужащих 30-й бригады солдат Гоман умер, - сообщил он.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что командующий «ООС» Владимир Кравченко проявляет обеспокоенность из-за вспышки заболеваемости бешенством в рядах киевских силовиков.

- Усугубляет ситуацию отсутствие препаратов и мест размещения военнослужащих, зараженных бешенством, в связи с чем медики вынуждены размещать их в изоляторах, предназначенных для больных коронавирусом, - рассказал Яков Осадчий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийц родственников кума Виктора Януковича выпустили на свободу

Под следствием оказались каратели из запрещенного в России батальона «Донбасс» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU