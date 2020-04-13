Убийц родственников кума Виктора Януковича выпустили на свободу

10 апреля Орджоникидзевский райсуд подконтрольного Украине Мариуполя отпустил под домашний арест двух убийц из карательного батальона «Донбасс» (запрещенная в РФ организация). Тех самых, на руках которых, по данным украинской полиции, кровь трех жителей Великой Новоселки — Владимира и Ларисы Дегтяренко, а также их сына Валерия, зверски убитых в декабре 2017 года.

«ЗАВТРА ТАК УБЬЮТ И НАС»

Райсуд в Мариуполе посчитал, что нет доказательств того, что трое подозреваемых будут скрываться от следствия. К тому же они раньше не привлекались к уголовной ответственности, являются участниками боевых действий и имеют «устойчивые социальные и бытовые связи».

- Почему такое решение принял суд? Это же полное разочарование. Завтра так убьют уже нас, – с прискорбием сообщил бывший глава Нацполиции в подконтрольной Киеву Донецкой области Вячеслав Аброськин, который расследовал это дело.

Сейчас Аброськин, выросший при Порошенко до поста первого замглавы Нацполиции Украины, стал ректором Одесского университета внутренних дел. Генерал понимает, что при Зеленском националисты окончательно вышли из-под контроля. И Аброськину впору нанимать теплоход, чтобы успеть удрать из тонущей страны в Европу или Америку.

БЫЛИ БЛИЗКИ К СБЕЖАВШЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ

Жителей Великой Новоселки, повидавших за время войны всякое, преступление потрясло своей жестокостью. Страшная картина предстала перед родственником погибших, который утром 6 декабря 2017-го заглянул в их дом в райцентре: разбросанные повсюду вещи, а в комнатах - три трупа. Жертвами стали 56-летний Владимир Дегтяренко, его 46-летняя жена Лариса и их 23-летний сын Валерий. Руки у них были связаны, на телах - следы избиения и резаные раны. Перед смертью погибших пытали. Очевидно, что убийцы искали деньги и ценности.

Позже выяснилось, что убита вся семья дочери Валерия Ширы - бывшего главы Великоновоселковской районной администрации. Близкого друга и кума экс-президента Украины Виктора Януковича. В 2014 году Шира поддержал создание ДНР, вывесив над зданием райсовета флаг Республики. Но потом в Великую Новоселку вошли войска Украины. Понятно, что после этого оставаться ему в поселке было опасно.

Маленький Валера Дегтяренко рядом с Валерием Шкирой и на охоте с Виктором Януковичем. Фото: Архив семьи ДЕГТЯРЕНКО

«ВОТЧИНА» САДИСТОВ ИЗ ДОБРОБАТОВ

Семья Дегтяренко жила в добротном доме, и у них было что взять. Зять Ширы был крупным фермером. Накануне гибели он получил значительную сумму денег за проданное зерно.

Основная версия у следствия была, что это разбойное нападение совершено с целью грабежа. «Комсомолка» уже тогда высказала предположение, что, судя по почерку, убийцами вполне могли оказаться бойцы из добробатов. Во время войны территория Великоновоселковского района стала «вотчиной» для «Правого сектора», батальонов «Донбасс» и «Днепр» (запрещенных в России организаций). Распоясавшиеся от вседозволенности радикалы нередко заходили в дома зажиточных сельчан и устраивали «экспроприации». При этом людей связывали и пытали. Случалось, убивали, чтобы замести следы.

Спустя два месяца после жесткого убийства бывший на тот момент первым замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин объявил о раскрытии преступления.

- Все трое являются активными участниками организации «Внутренний корпус «Батальон «Донбасс». Ранее воевали в АТО в составе добровольческого батальона «Донбасс». У злоумышленников изъят целый арсенал нелегального оружия и боеприпасов, - отрапортовал Аброськин.

Он рассказал некоторые подробности преступления.

- Пострадавших убивали зверски, как скот. Поставили на колени всех трех, заставили читать молитву и по очереди, на глазах друг друга, убивали. Это стало известно из показаний задержанных.

НАГРАДА ОТ ПОРОШЕНКО

Один из задержанных Петр Салама (позывной «Водила») является соратником экс-комбата «Донбасса» Семена Семенченко, бывшего в тот момент депутатом Верховной рады. Уроженец Великой Новоселки. Ранее был предпринимателем, в 2014 году вступил в батальон «Донбасс» и воевал под командованием Семенченко.

В 2015 году Салама получил ранение в бою за Широкино. После демобилизации в 2016 году начал помогать нацистам из добробатов: занимался волонтерской деятельностью и сбором денег на потребности «АТО». В конце 2016-го – начале 2017 года Салама вместе с другими бойцами батальонов «Донбасс» и «Айдар» участвовал в блокаде торговли с республиками Донбасса. Был награжден Порошенко знаком президента Украины «За участие в антитеррористической операции».

Следствие утверждает, что Салама навел своих знакомых – Ластивку («Богуслава») и Скирду («Германа») - на дом родственников бывшего главы района. Они и убивали. Забрали из дома от 40 до 50 тысяч гривен, из которых часть отдали «Водиле».

В центре - Петр Салама («Водила»), справа от него - Ластивка («Богуслав»). Фото: Facebook/Петр Салама

АМНИСТИЯ ДЛЯ КАРАТЕЛЕЙ

Константин Скирда - единственный, кто сразу сознался в преступлении. Двое других свою вину отрицали, заявляя, что Скирда их оговорил под пытками в полиции. Но «Герман» рассказал следователям, где был спрятан нож, которым резали людей. Также он заявил, что именно Салама инициировал преступление, прислал двум другим деньги на подготовку и заправку авто, достал оружие и обеспечил разведку - показал сообщникам дом, расположение камер наблюдения и пути отхода.

Несмотря на то, что жена Дегтяренко сразу сказала грабителям, где деньги, семью фермера все равно убили. Кстати, потом полицейские нашли в доме еще 30 тысяч гривен, которые убийцы не взяли. Также остались на месте другие ценные вещи – мобильные телефоны, планшеты, оружие. Что не вписывается в версию обычного ограбления. Более того, ДНК Саламы совпало с биологическими следами на затворе одной из винтовок в доме убитой семьи. Возможно, что «Водила» тоже был на месте преступления.

Даже для упоротого укронациста Аброськина стало ясно, что решение суда не лежит в плоскости украинского права. Оно – политическое. Более того, это фактическая амнистия для добробатовцев со стороны окружения Владимира Зеленского. А заявления украинских политиков, что после «освобождения» территорий республик Донбасса никакой резни не будет, выглядят просто брехней.

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