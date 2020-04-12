2020-04-12T20:03:52+03:00
Общество

Благотворительный фонд «Время добрых» продолжает сбор на лечение 7-летней Сони Аксеновой из Моспино

У девочки острый лимфобластный лейкоз - рак крови. На лечение необходимо 490 тысяч рублей
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Продолжается сбор средств на лечение 7-летней Сони Аксеновой. Фото: vk.com/vremya.dobryhПродолжается сбор средств на лечение 7-летней Сони Аксеновой. Фото: vk.com/vremya.dobryh
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Почти месяц продолжается сбор средств на лечение 7-летней Сони Аксеновой из Моспино. Его еще 17 марта открыл благотворительный фонд «Время добрых». На оплату дальнейшего лечения необходимо 490 тысяч рублей.

- Мы живём в мире, где правят деньги. И здоровье ребенка чаще всего имеет цену. Это ужасно, но от обычных бумажек зависит детская жизнь. Точнее от количества этих бумажек. Рак это не только боль, слёзы и ужас. Это ещё и огромные затраты, – говорят волонтеры «Времени добрых». – Цена жизни Сони 490 000 рублей. Благодаря милосердию огромного количества добрых сердец, уже собрано больше половины суммы. Мы не перестаем просить поддержки у всех неравнодушных, для кого детское горе не пустой звук.

Сбор средств еще продолжается. Собрано уже 277 тысяч рублей. Необходимо еще 213 тысяч рублей.

Реквизиты для оказания помощи:

Центральный Республиканский Банк – 1035 2728 9254 9785

Срок действия 01.21 (Olga Sorokina)

Сбербанк России – 4276 5209 9910 7499 Сорокина О. М.

Приват Банк – 5168 7422 0875 0004 Сорокина О. М.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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