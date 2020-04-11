2020-04-11T17:51:34+03:00
Общество

Ансамбль «Донбасс» продолжает реализовывать онлайн-проект «Proтанцы с Донбассом»

Это возможность приобщиться к искусству танца, не выходя из дому
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ансамбль «Донбасс» продолжает реализовывать онлайн-проект «Proтанцы с Донбассом». Фото: donbassdance.ruАнсамбль «Донбасс» продолжает реализовывать онлайн-проект «Proтанцы с Донбассом». Фото: donbassdance.ru
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Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» реализует уникальный культурно-просветительский онлайн-проект «PROтанцы с «Донбассом». Это возможность приобщиться к искусству танца, не выходя из дому. Премудростям хореографии зрители обучаются при помощи артистов и балетмейстеров «Донбасса». Движения подбираются самые простые, которые могут повторить люди без специальной подготовки.

- В нынешней ситуации все наши учреждения культуры вынуждены работать без своих любимых зрителей. Но важно помнить о том, что зрители для любого артиста - самая главная составляющая, и мы хотим их радовать своим творчеством независимо от обстоятельств, - отметила генеральный директор-художественный руководитель ансамбля песни и танца «Донбасс» Ольга Горячева.

«PROтанцы с «Донбассом» выходят дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Следить за новыми выпусками можно на портале «Культура Донбасса», канале «YouTube», в соцсетях «ВКонтакте» и «Фейсбук».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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