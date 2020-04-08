«Не повод грустить!» «Арт-Донбасс» приглашает на виртуальные экскурсии

8 Апр 2020 2020-04-08T23:10:59+03:00

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Художественный музей «Арт-Донбасс» приостановил проведение выставок вживую, но режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса - не повод грустить.

Теперь посещать выставки доступно каждому - «Арт-Донбасс» ушел в онлайн. На официальном сайте музея artdonbass.ru и страницах в соцсетях ВК и ФБ всех любителей прекрасного ждет целая палитра развлечений.

- Во время виртуальных экскурсий все желающие могут познакомиться с живописными работами донецких художников, представленных на выставке «Весна идет», мемориальными фотографиями выставки «С.И. Мамонтов – предприниматель и меценат» из фондов музея-заповедника «Абрамцево», а также работами студентов кафедры дизайна и арт-менеджмента ДонНУ в рамках выставки «Мы. Сила притяжения», - сообщили сотрудники музея.

Приятно радует уникальная возможность узнать о картинах из уст самих мастеров кисти, благодаря онлайн-рубрике «Беседы с художниками». Также приятным сюрпризом для виртуальных посетителей стали арт-игры и конкурсы, ознакомиться с которыми можно пройдя по хештегу #играартдонбасс. Каждый понедельник гости музея могут принимать участие в веселых играх и соревноваться в своих знаниях искусства.

Сейчас действует еще один проект - «Художники Донбасса. Они ковали Победу». Все желающие могут узнать о творческих и фронтовых путях, которые прошли художники шахтерского края в годы Великой Отечественной войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU