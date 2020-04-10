2020-04-10T21:42:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В ЛНР обязали носить маски в общественных местах и транспорте

И соблюдать дистанцию не меньше полутора метров
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Жители Республики обязаны носить маски в общественных местах и транспортеЖители Республики обязаны носить маски в общественных местах и транспортеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей Луганской Народной Республики обязали носить защитные маски в общественных местах и транспорте. Решение об этом приняла чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории государства, сообщили в Правительстве ЛНР.

- С целью снижения риска распространения Covid-19 обязать жителей ЛНР использовать средства защиты органов дыхания (маски, в том числе изготовленные самостоятельно) в общественных местах, объектах торговли, обслуживания, транспорте, – говорится в документе ЧСПК.

Кроме этого, жителей Республики обязали соблюдать социальную дистанцию не меньше полутора метров.

- В том числе в общественных местах, общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, - отметили в чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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