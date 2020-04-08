К 75-летию Победы в ДНР изготовили памятные знаки по уникальной технологии

8 Апр 2020 2020-04-08T20:43:05+03:00

За четыре часа на двух станках изготавливается около 60 памятных знаков. Фото: dan-news.info

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К 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне в Республике изготовлены памятные знаки в виде монет. Они изготовлены по оригинальной технологии. Каждый знак имеет уникальный рисунок, выгравированный с помощью лазера. Об этом рассказали в Донецком государственном научно-исследовательском и проектном институте цветных металлов.

— Технология, которую мы здесь использовали – лазерной гравировки, – применяется у нас впервые. Идея пришла одному из сотрудников, когда он увидел трехуровневую монету, изготовленную в Чечне. Он обратил внимание, что рисунок на ней состоит из нескольких частей – рельефный передний план, плоские средний и задний планы. Мы предположили, что там использовалась лазерная гравировка, и решили применить эту технологию у себя, — рассказал начальник научно-экспериментального комплекса института Сергей Игнаткин.

Технология создания памятного знака требует достаточно много времени. Но результат того стоит. Рисунок на монете сделаны с филигранной точностью.

После эта технология будет дорабатываться. Сотрудники института будут экспериментировать с различными эффектами. Следующие монеты будут сделаны с матовой поверхностью или сплавов, которые меняют цвет.

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ИСТОЧНИК KP.RU