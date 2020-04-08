Коронавирус в ДНР: Выявлен седьмой случай заражения Covid-19

В Донецкой Народной Республике зафиксирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

Заболевание Covid-19 подтвердилось у 35-летнего жителя Республики, который 4 апреля вернулся из Российской Федерации. Мужчина находился на домашней самоизоляции.

- В понедельник, 6 апреля, он обратился за медицинской помощью с симптомами вирусной инфекции, после чего был госпитализирован в больницу, его состояние удовлетворительное, - рассказали в Минздраве.

В здравоохранительном ведомстве отметили, что родственники инфицированного также находятся в изоляции под наблюдением

О результатах их тестов будет сообщено дополнительно, - сообщили в министерстве.

Напомним, что по состоянию на 9.00 8 апреля под наблюдением медиков в стационарных условиях находится 182 человека. Стоит понимать, что люди, находящиеся под наблюдением медиков – не зараженные, а лишь возможные носители инфекции. Они проходят обследование.

В условиях домашней самоизоляции – 14424 человека, при этом 13535 человек из этого числа те, которые при пересечении границы подписали добровольное согласие на самоизоляцию.

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