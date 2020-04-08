2020-04-08T14:19:09+03:00
Политика

Бойцы ЛНР сбили два украинских беспилотника, с помощь которых ВСУ корректировали обстрелы

БПЛА принадлежали 59-й бригаде украинской армии
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР. Фото: Sharknews.ruБеспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР. Фото: Sharknews.ru
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Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики сбила два беспилотника вооруженных формирований Украины, с помощь которых корректировался огонь по поселкам Калиновка и Калиново. Об этом рассказал официальный представитель Управления НМ ЛНР Яков Осадчий.

- Силы противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат, с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по селу Калиновка, что привело к ранению трех защитников Республики, - говорит Осадчий. - Для корректировки минометного огня при обстреле населенного пункта боевики использовали БПЛА типа Phantom.

Огонь по Калиново киевские силовики корректировали при помощи беспилотника Mavic PRO.

- Сбитый БПЛА принадлежал 59-й бригаде ВСУ, командиром которой является полковник Геннадий Шаповалов, - рассказывает официальный представитель оборонного ведомства Республики. - Фото и видеоматериалы, изъятые с флэш-накопителя беспилотника, изучаются нашими специалистам для выявления позиций противника, а также определения координат точки запуска беспилотника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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