2020-04-08T11:50:31+03:00
Политика

ВСУ обстреляли окраину Донецка

По Трудовским было выпущено 35 мин
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Под обстрел попал поселок шахты "Трудовская"Под обстрел попал поселок шахты "Трудовская"Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Утром, 8 апреля, вооруженные формирования Украины нанесли минометный удар по западной окраине Донецка. Под огонь попал поселок шахты «Трудовская». Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- С 05.35 до 07.20 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины от населенного пункта Марьинка в направлении Донецка - поселок шахты «Трудовская», - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что киевские силовики выпустили по поселку 35 120-миллиметровых мин и шесть гранат СПГ.

Также сообщается, что украинская армия обстреляла участок разведения сил и средств в Петровском.

- С 05.25 до 05.50, силовики Киева обстреляли территорию ДНР вблизи участка разведения сил и средств «Петровское — Богдановка» к югу от Донецка. Было выпущено две мины калибром 120 миллиметров, 20 гранат из АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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