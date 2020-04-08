ВСУ обстреляли окраину Донецка
Утром, 8 апреля, вооруженные формирования Украины нанесли минометный удар по западной окраине Донецка. Под огонь попал поселок шахты «Трудовская». Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- С 05.35 до 07.20 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины от населенного пункта Марьинка в направлении Донецка - поселок шахты «Трудовская», - говорится в сообщении.
В СЦКК отметили, что киевские силовики выпустили по поселку 35 120-миллиметровых мин и шесть гранат СПГ.
Также сообщается, что украинская армия обстреляла участок разведения сил и средств в Петровском.
- С 05.25 до 05.50, силовики Киева обстреляли территорию ДНР вблизи участка разведения сил и средств «Петровское — Богдановка» к югу от Донецка. Было выпущено две мины калибром 120 миллиметров, 20 гранат из АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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ИСТОЧНИК KP.RU