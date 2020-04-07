В ЛНР ситуация с ОРВИ остается напряженной

7 Апр 2020 2020-04-07T17:20:24+03:00

За неделю ОРВИ заболели почти две тысячи жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоть и уровень заболеваний ниже на 4 процента эпидпорога

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Уровень заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями в Луганской Народной Республике на четыре процента ниже эпидпорога, несмотря на это ситуация остается напряженной. Об этом рассказал исполняющий обязанности главного санитарного врача столицы Спартак Гаврик.

- Эпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ остается напряженной, заболели за неделю 1980 человек, мы на четыре процента ниже эпидемического порога. Думаю, что это все-таки связано с погодными условиями, - сказал он.

Тем временем, в ЛНР за все время зафиксировано четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Первый зараженный житель Республики выздоровел, но не выписан, он находится под наблюдением медиком, потому что еще может быть носителем инфекции. Остальные трое зараженных проходят лечение. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Также под наблюдением медиков и 12 человек, которые контактировали с зараженными.

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ИСТОЧНИК KP.RU