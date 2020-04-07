«Чтобы не жаловались»: Командир 25-й бригады ВСУ забрал у солдат телефоны

7 Апр 2020 2020-04-07T16:33:00+03:00

Родственники военнослужащих после общения с солдатами жалуются в минобороны

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В министерство обороны начали жаловаться родственники солдат 25-й бригады вооруженных формирований Украины. Поэтому, чтобы избежать утески информации о реальной эпидемиологической обстановке, комбриг полковник Олег Зенченко забрал у подчиненных телефоны. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики.

- По данным наших источников, в соединениях ВФУ продолжается стремительный рост количества случаев заболевания личного состава коронавирусной инфекцией. Только в 25-й бригаде за прошедшие сутки изолированно пятеро офицеров с подозрением на коронавирус, - сказал он.

Осадчий рассказал, что военнослужащие незалежной жалуются, что простых солдат перестали изолировать.

- Ввиду того, что заболевшие военнослужащие звонят и жалуются родным на условия службы, отсутствие лечения и недостаток медикаментов, в министерство обороны выросло число обращений родственников военнослужащих с жалобами на командование 25-й бригады, - говорит Яков Осадчий. - Комбриг Зенченко принял решение изъять все средства мобильной связи у личного состава, оставить по одному телефону на взвод, а все звонки осуществлять не более одной минуты и только в присутствии командира подразделения.

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ИСТОЧНИК KP.RU