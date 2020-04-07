В украинской армии похитили 400 тонн топлива
В вооруженных формированиях Украины снова вскрылись факты хищения. Командир 25-й бригады ВСУ украл 400 тонн горюче-смазочных материалов и продал. Топливо предназначалось для занятий по вождению и огневой подготовке. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
- Несмотря на проведенную работу совместной комиссии службы тыла оперативно-тактической группировки «Север» и СБУ в подразделениях 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, в ходе которой было выявлено хищение более 400 тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ), командиру бригады полковнику Олегу Зенченко удалось в очередной раз уйти от ответственности и продолжить успешно вести свой успешный бизнес, - сказал он.
Официальный представитель оборонного ведомства Республики рассказал, что для списания топлива Зенченко сфабриковал фотоотчет с занятий, для которых и предназначалось топливо
- Факт монтажа фотографий и обман командира 25-й овдбр по проведению занятий был вскрыт в штабе ОТГ «Север», в бригаду экстренно прибыла комиссия для проверки боевой подготовки, - отметил Осадчий.
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ИСТОЧНИК KP.RU