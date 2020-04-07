Командование 59-й бригады ВСУ разыскивают 260 дезертиров
Офицеры 59-й бригады украинских вооруженных формирований разыскивают 260 солдат, которые самовольно покинули место службы. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
- В 59-й бригаде ВСУ неукомплектованность соединения составляет более 60 процентов, - говорит Осадчий. - До 40 процентов личного состава помещено на карантин, а оставшиеся в строю военнослужащие физически не способны выполнять возложенные на них задачи.
Командир бригады полковник Геннадий Шаповалов пытается избежать наказания и скрывает некомплект личного состава.
- Отданные указания личному составу прибыть из отпусков игнорируются военнослужащими, находящимися в отпусках. Оставшиеся в строю офицеры заняты розыском 260 военнослужащих, самовольно оставивших место несения службы, - рассказал Яков Осадчий.
Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что Шаповалов обратился к командиру 58-й бригады с просьбой выделить 100 солдат на время проверки.
- Кащенко отказал Шаповалову, заявив о том, что у него в бригаде сложилась аналогичная ситуация, - рассказал Осадчий.
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ИСТОЧНИК KP.RU