7 Апр 2020 2020-04-07T14:36:30+03:00

Украинские военные в ДНР за сутки 19 раз нарушили «перемирие». Фото: ТК «Звезда»

Они выпустили по Республике больше 160 боеприпасов

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 19 раз нарушили «перемирие», выпустив по Донецкой Народной Республике больше 160 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам на донецком направлении подверглись районы «Вольво-Центра», села Спартак, поселков Александровка, Старомихайловка, Жабичево, шахты «Трудовская» и Еленовка. На горловском направлении – окрестности шахты имени Гагарина и 6/7, Широкая Балка. И на мариупольском – село Сосновское, - сообщили в СЦКК.

Украинские боевики применяли артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 82- и 120 миллиметров, БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

В результате в северном пригороде Донецка повреждено три жилых дома. Села Сосновское, Набережное и Ленинское, что в Новоазовском районе, остались без света. Такое вот «перемирие».

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ИСТОЧНИК KP.RU