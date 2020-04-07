Украинский снайпер обстрелял колонну автомобилей с сотрудниками Васильевской насосной станции

7 Апр 2020 2020-04-07T11:40:03+03:00

Это произошло во время пересменки

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Сегодня, 7 апреля, украинские снайперы открыли огонь по колонне автомобилей с сотрудниками Васильевской насосной станции возле Ясиноватой. Жертв удалось избежать по счастливой случайности. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 9.55 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении села Васильевка. Противником был открыт снайперский огонь по колонне автомобилей с сотрудниками насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, - рассказали в СЦКК.

Украинские боевики намеренно совершили провокационный обстрел во время проведения ротации рабочих смен, несмотря на предоставленные ранее гарантии безопасности и обязательства соблюдать режим прекращения огня в радиусе 15 километров от станции.

Васильевская насосная станция - один из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе. Она подключена к Южнодонбасскому водоводу и обеспечивает водой жителей по обе стороны линии соприкосновения.

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ИСТОЧНИК KP.RU