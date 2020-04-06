Украинские пограничники арестовали в подконтрольном Киеву Донбассе книгу Уинстона Черчилля «Никогда не сдавайтесь»

6 Апр 2020 2020-04-06T15:10:57+03:00

Книгу Уинстона Черчилля «Никогда не сдавайтесь» проверят на содержание в ней советской пропаганды. Фото: ГПСУ

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Украинские пограничники отчитались о задержании особо опасного груза на территории подконтрольной Киеву Луганской области. Около полуночи 2 апреля сотрудники оперативно-розыскного подразделения остановили на проселочной дороге микроавтобус, до отказа забитый книгами. Случилось это у села Лантратовка, рядом с украинско-российской границей.

Как признались стражи кордона, у них была оперативная информация о готовящейся идеологической диверсии. Представьте только – в микроавтобусе везли почти 6 десятков картонных коробок. А в них более 2 300 книг советского и российского производства. В библиотеке на колесах оказались произведения российских авторов, «которые показывают подвиги российских силовиков, освещают события советской эпохи». А еще досоветскую историю, когда Украины в помине не было. Ну, спрашивается, что мог там насочинять в 19-м веке Николай Карамзин в своей «Истории государства российского»? Томик «От Древней Руси до правления великого князя Дмитрия Константиновича» никак не вписывается в официальную историю, которую преподают в современной Украине.

«История государства российского» Карамзина не вписывается в официальную историю современной Украины. Фото: ГПСУ

Теперь эксперты будут определять, есть ли в изъятых книгах антиукраинские произведения или содержащие советскую пропаганду. Пройдет контроль и томик «Никогда не сдавайтесь», в котором сформулированы 25 законов лидерства бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

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ИСТОЧНИК KP.RU