Когда жители республик Донбасса смогут получить на Украине пенсии и пособия

Правительство Украины продлило до 24 апреля карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Пик заболевания этой опасной инфекции в незалежной ожидают в середине месяца. Поэтому жители республик Донбасса еще не скоро смогут поехать на Украину, чтобы получить свои пенсии и пособия. Но переживать за начисление выплат им не стоит.

Верховная Рада Украины 30 марта приняла законодательные акты, которые непосредственно касаются внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В конце прошлой недели документы вступили в силу. Они направлены на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019). «Комсомолка» выясняла, какие это меры.

ПРЕКРАЩЕНЫ ПРОВЕРКИ И ПРОДЛЕНЫ ВЫПЛАТЫ

Прежде всего, на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены:

- запрещаются проверки фактического места жительства ВПЛ при назначении или возобновлении социальных выплат;

- комиссии по вопросам назначения соцвыплат ВПЛ принимают решение без акта обследования материально-бытовых условий семьи;

- продолжается выплата ВПЛ соцвыплат (пенсий, пожизненных государственных стипендий, всех видов соцпомощи и компенсаций, материального обеспечения, предоставления социальных услуг, субсидий и льгот за счет средств государственного бюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования), назначенных до периода установления карантина.

Также Верховная рада установила, что срок выплаты государственной соцпомощи малообеспеченным семьям, которым она была назначена ранее, продолжается без представления необходимых документов на период карантина с последующим проведением перерасчета размера выплаченной государственной соцпомощи на основании заявления и необходимых документов, поданных по истечении карантинных мероприятий.

Сроки обращения за назначением госпомощи семьям с детьми (например, помощи одиноким матерям) продолжаются на период карантина и один месяц после даты его завершения.

В случае пропуска в период карантина срока переосвидетельствования МСЭК лицом с инвалидностью выплата пенсии по инвалидности не останавливается до окончания срока карантина с последующим проведением перерасчета размера выплаченной пенсии на основании заявления и результатов переосвидетельствования лица с инвалидностью.

Такой же порядок установлен и в случае пропуска срока переосвидетельствования лицом с инвалидностью с детства или ребенком с инвалидностью.

А вот для тех, кто вовлечен в судебные разбирательства, не такая уж радужная информация. Верховная рада установила, что на период карантина продолжаются процессуальные сроки, предусмотренные Кодексом административного судопроизводства Украины, Гражданским процессуальным кодексом Украины и Хозяйственным процессуальным кодексом Украины. Участники дела смогут участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции вне здания суда с использованием собственных технических средств.

ВСЕ КАРТОЧКИ «ОЩАДБАНКА» БУДУТ АКТИВНЫ

Тем временем, в «Ощадбанке» сообщили хорошую новость для пожилых жителей республик Донбасса. Все платежные карты «Ощадбанка», срок которых истекает во время карантина, будут активны до 1 июля и не будут блокироваться банком. Это касается и банковских карт пенсионеров.

Кстати, многие пожилые люди с помощь детей и внуков осваивают сейчас онлайн-банкинг. А также пользуются услугами различных фирм по обналичиванию в Донецке и Луганске. Правда, там в связи с наплывом клиентов подняли комиссионные. Поэтому дончанам и луганчанам лучше воздержаться от таких операций - если есть возможность. Ведь можно нарваться и на аферистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ощадбанк» продлил для жителей Донбасса действие платежных карт, срок которых истекает до 1 июля

Такое решение принято в связи с карантином из-за угрозы коронавируса (подробнее)