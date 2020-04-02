«Ощадбанк» продлил для жителей Донбасса действие платежных карт, срок которых истекает до 1 июля
Хорошая новость для пожилых жителей республик Донбасса, которые сейчас лишены возможности поехать на Украину. Все платежные карты «Ощадбанка», срок которых истекает во время карантина, будут активны до 1 июля и не будут блокироваться банком. Это касается и банковских карт пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба «Ощадбанка».
Также в «Ощадбанке» напомнили, что не выходя из дома, можно совершать банковские операции дистанционно в Ощад 24/7. И даже открывать депозиты.
Напомним, что внутренне перемещенным лицам не нужно проходить личную физическую индентификцию в отделениях банка, поскольку эта процедура перенесена на период карантина и еще на 30 дней после его завершения. Все пенсионные и социальные выплаты проводятся вовремя, деньги на платежных картах доступны, операции не блокируются. Об этом рассказала начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик.
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ИСТОЧНИК KP.RU