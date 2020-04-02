«Ощадбанк» продлил для жителей Донбасса действие платежных карт, срок которых истекает до 1 июля

2 Апр 2020 2020-04-02T15:18:44+03:00

В отделениях «Ощадбанка» в Донбассе сейчас нет былых очередей. Фото: 06252.com.ua

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Хорошая новость для пожилых жителей республик Донбасса, которые сейчас лишены возможности поехать на Украину. Все платежные карты «Ощадбанка», срок которых истекает во время карантина, будут активны до 1 июля и не будут блокироваться банком. Это касается и банковских карт пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба «Ощадбанка».

Также в «Ощадбанке» напомнили, что не выходя из дома, можно совершать банковские операции дистанционно в Ощад 24/7. И даже открывать депозиты.

Напомним, что внутренне перемещенным лицам не нужно проходить личную физическую индентификцию в отделениях банка, поскольку эта процедура перенесена на период карантина и еще на 30 дней после его завершения. Все пенсионные и социальные выплаты проводятся вовремя, деньги на платежных картах доступны, операции не блокируются. Об этом рассказала начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик.

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ИСТОЧНИК KP.RU