2020-04-07T20:08:00+03:00
Политика

Данные разведки: Украина стягивает технику к жилой зоне на линии разграничения в Донбассе

ВСУ разместили боевые машины у жилых домов в Троицком
Екатерина Сорока
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Запрещено размещать вооружение и военную технику возле жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Фото: vif2ne.orgЗапрещено размещать вооружение и военную технику возле жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Фото: vif2ne.org
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В частном секторе поселка Троицкое разведка Народной милиции ЛНР обнаружила четыре боевые машины пехоты, принадлежащие ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— В зоне ответственности 30-й бригады ВСУ в частном секторе населенного пункта Троицкое нашей разведкой обнаружены четыре боевые машины пехоты, — рассказал представитель НМ ЛНР.

Также Яков Осадчий призвал жителей подконтрольных Украине территорий не допускать военным ВСУ размещать вооружение вблизи жилых объектов. Это может быть небезопасно для самих жителей поселка. Об этих нарушениях нужно сообщать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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