Украина не заинтересована: Переговоры о разведении сил в Донбассе не увенчались успехом

7 Апр 2020 2020-04-07T12:16:15+03:00

Установить участки для разведения сил так и не удалось Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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6 апреля в формате видеоконференции прошел новый раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. На нем должны были определить участки, где произойдет следующее разведение сил. Однако к общему решению прийти так и не удалось из-за переговорщиков от Украины. Об этом заявил представитель ДНР в Минской подгруппе Алексей Никоноров.

— По причине отсутствия заинтересованности Украины в продвижении мирного урегулирования вооруженного конфликта, перспективные участки и координаты для разведения снова не были согласованы, — рассказал Никоноров.

Похоже, что украинская сторона в этот день и не собиралась решать вопросы по разведения сил. Со слов представителя, переговорщики тянули время и пытались выставить Россию стороной конфликта.

Напомним, что 9 декабря 2019 года прошел саммит лидеров стран «нормандской четверки». Там было принято решение развести военные силы в Донбассе от линии соприкосновение на трех участках.

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ИСТОЧНИК KP.RU