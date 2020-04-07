2020-04-07T13:37:15+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в ДНР госпитализировали 6 человек с подозрением на коронавирус

Всего же за все время в Республике диагностировали 5 подтвержденных случаев заражения Covid-19
Никита МАКАРЕНКОВ
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Всего же за все время в Республике диагностировали 5 подтвержденных случаев заражения Covid-19. Фото: Архив КПВсего же за все время в Республике диагностировали 5 подтвержденных случаев заражения Covid-19. Фото: Архив КП
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За сутки в Донецкой Народной Республике десять человек взяты под наблюдение врачей. Шесть из них были госпитализированы в стационары с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранении Республики.

В ведомстве уточнили, что всего в стационарных отделениях находятся 169 человек. 13 867 – в режиме самоизоляции на дому. 45 человек за сутки были выписаны из больниц с дважды отрицательными результатами на Covid-19.

За все время коронавирусную инфекцию в ДНР выявили у пятерых жителей Республики. В соседней Луганской Народной Республики – четыре подтвержденных случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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