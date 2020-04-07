За сутки в ДНР госпитализировали 6 человек с подозрением на коронавирус

7 Апр 2020 2020-04-07T13:37:15+03:00

Всего же за все время в Республике диагностировали 5 подтвержденных случаев заражения Covid-19. Фото: Архив КП

Всего же за все время в Республике диагностировали 5 подтвержденных случаев заражения Covid-19

Изменить размер текста: A A

За сутки в Донецкой Народной Республике десять человек взяты под наблюдение врачей. Шесть из них были госпитализированы в стационары с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранении Республики.

В ведомстве уточнили, что всего в стационарных отделениях находятся 169 человек. 13 867 – в режиме самоизоляции на дому. 45 человек за сутки были выписаны из больниц с дважды отрицательными результатами на Covid-19.

За все время коронавирусную инфекцию в ДНР выявили у пятерых жителей Республики. В соседней Луганской Народной Республики – четыре подтвержденных случая.

Читайте также

Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 апреля 2020 года: за все время в Республике выявили 5 случаев заражения Covid-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 7 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU