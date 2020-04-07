За сутки в ДНР госпитализировали 6 человек с подозрением на коронавирус
За сутки в Донецкой Народной Республике десять человек взяты под наблюдение врачей. Шесть из них были госпитализированы в стационары с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранении Республики.
В ведомстве уточнили, что всего в стационарных отделениях находятся 169 человек. 13 867 – в режиме самоизоляции на дому. 45 человек за сутки были выписаны из больниц с дважды отрицательными результатами на Covid-19.
За все время коронавирусную инфекцию в ДНР выявили у пятерых жителей Республики. В соседней Луганской Народной Республики – четыре подтвержденных случая.
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ИСТОЧНИК KP.RU