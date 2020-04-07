2020-04-07T12:55:38+03:00
Политика

Боевики Украины ночью обстреляли северный пригород Донецка

Повреждены три дома и оборвана линия электропередач
Екатерина Сорока
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Сегодня Минская подгруппа в режиме видеоконференции должна была согласовать места следующего разведения сил в Донбассе. Но переговоры не увенчались успехом. Фото: dan-news.infoСегодня Минская подгруппа в режиме видеоконференции должна была согласовать места следующего разведения сил в Донбассе. Но переговоры не увенчались успехом. Фото: dan-news.info
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Ночью украинские боевики открыли огонь по селу Спартак, что находится в северном пригороде Донецка. В результате повреждены три дома, оборвана линя электропередач. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Обстрел произошел в 00.50 по местному времени. Огонь по селу Спартак велся со стороны оккупированного села Опытное под Авдеевкой с применением 82-миллиметровых минометов. Повреждения зафиксированы по улице Чапаева, 29, 31 и 43, — говорится в сообщении.

Жертв среди мирного населения Спартака нет.

Добавим, что ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле колонны автомобилей с сотрудниками Васильевской насосной станции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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