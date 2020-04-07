Боевики Украины ночью обстреляли северный пригород Донецка

7 Апр 2020 2020-04-07T12:55:38+03:00

Сегодня Минская подгруппа в режиме видеоконференции должна была согласовать места следующего разведения сил в Донбассе. Но переговоры не увенчались успехом. Фото: dan-news.info

Повреждены три дома и оборвана линия электропередач

Изменить размер текста: A A

Ночью украинские боевики открыли огонь по селу Спартак, что находится в северном пригороде Донецка. В результате повреждены три дома, оборвана линя электропередач. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Обстрел произошел в 00.50 по местному времени. Огонь по селу Спартак велся со стороны оккупированного села Опытное под Авдеевкой с применением 82-миллиметровых минометов. Повреждения зафиксированы по улице Чапаева, 29, 31 и 43, — говорится в сообщении.

Жертв среди мирного населения Спартака нет.

Добавим, что ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле колонны автомобилей с сотрудниками Васильевской насосной станции.

Читайте также

Дистанционное обучение в ДНР – еще неделя и родители изобретут вакцину от коронавирса

Шла вторая неделя дистанционного обучения. Родители школьников засомневались, что же все-таки хуже - сам коронавирус или дистанционное обучение ребенка-школьника? (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU