Дистанционное обучение в ДНР – еще неделя и родители изобретут вакцину от коронавирса

Началась вторая неделя дистанционного обучения. Скажу вам честно – пять лет я воспитываю дочь сама. За это время случалось всякое. Но такого напряженного ужаса я не испытывала. Самая распространенная шутка среди родителей – еще два дня дистанционного обучения, и родители изобретут вакцину от коронавируса. И это действительно так. Вторая по популярности тема в донецком сегменте интернета – дистанционка. Воют все: от родителей первоклашки, до родителей выпускника.

Донецкая дистанционка от российской отличается тем, что родителей у нас на карантин не отправили. Просто отлично, если есть бабушки и дедушки. Ужас – если таковых нет. Куда деть ребенка? Ну, допустим, недельку можно приврать руководству, что приболели и посидеть с дитем. А дальше? Уволится и остаться дома? А чем тогда ребенка кормить? Взять с собой на работу? Можно, конечно. Но вот мое бывшее начальство вообще не волновало куда деть ребенка на каникулы. Хоть в детдом сдавай, а на работу не приводи, при этом сама будь добра являйся. Ну, допустим, многим с начальством повезло больше, чем мне когда-то, и ребенка можно брать с собой. Идеально, если работа в пешей доступности. А если нет, то добираться общественным транспортом, что во время эпидемий так себе способ. Оставлять младшие классы дома, как ни крути – рано.

Второй пункт – как собственно, дитятку учить? В этом пункте глаз дергается у всех, даже тех, у кого есть бабушки с дедушками. Даже у мам-фрилансеров. Даже у тех, у кого человечное начальство и разрешает приводить ребенка на работу. У начальства, кстати, со следующей недели тоже будет нервный тик. Ибо детей надо обучать. А как? Как обучать и работать одновременно? Нам, например, фото сделанных заданий надо сбрасывать в вайбер учителю до трех часов. То есть, минимум рабочего дня надо объяснять математику и правила русского языка, слушать рассказ по чтению, отвечать на вопросы, составлять вопросы по английскому. И это прекрасно, что у меня третий класс. Каково приходится родителям средней и старшей школы – страшно представить. Тут же не элементарная математика, там перед тем, как объяснить ребенку, надо вспомнить и разобраться самому. Там уже половиной рабочего дня не обойдешься.

Какому работодателю это понравится? Родители оказались фактически между молотом и наковальней – с одной стороны начальство, которое платит зарплату и вправе требовать. С другой – классный руководитель, который отвечает за образование вашего ребенка и тоже вправе требовать. Или вы не хотите, чтоб ваш ребенок вырос образованным? Что вы что вы, конечно хотим! Плюс – с учителей очень требует отдел образования. Как в стишке Маршака - Вот пес без хвоста, Который за шиворот треплет кота, Который пугает и ловит синицу, Которая часто ворует пшеницу, Которая в темном чулане хранится В доме, Который построил Джек. Синица – понятно – родители, кот – классный руководитель, ну и дальше по цепочке до министерства образования.

И вот на правах потрепанной за неделю синицы, хочу спросить у министерства образования. В данный момент я получаю третье среднее образование – первое- свое, второе – старшей дочки, третье вот с младшей. Очень хорошо помню, что карантины были каждую зиму. Каждую. Но никто и не думал наваливать на родителей роль школы. Карантин заканчивался, дети под чутким руководством учителей, за неделю нагоняли. Согласна, нынешний карантин от прочих очень отличается. Но что мешало за ту же неделю, которая бывает каждый год, разработать что как, и со второй неделе внедрить, например, видеоуроки? В Москве так и учатся - по видеосвязи. Свои записать или собрать ссылки образовательных сайтов? Да просто – задания на завтра сбрасывать накануне вечером часов в пять, чтоб хоть пару предметов сделать накануне? Но нет. Задания в обязательном порядке надо сбрасывать утром. Только хардкор. Варианты есть, было бы желание.

Иногда ситуация доходит до сюрреализма. Мне повезло. У нашей учительницы есть смартфон и мы просто фотографируем и сбрасываем. Как оказалось, есть учителя, у которых смартфона нет. И компьютера нет. Бедные родители утром идут в школу и получают задания на листочках, а вечером приносят тетрадки со сделанными заданиями. А в родительских чатах в это время не замолкают споры, телефоны накалены докрасна! Кто-то предлагает скинуться и купить классной ноутбук, кто-то категорически против. Думаю, а ближайшем родительском собрании будет драка.

Или вот задания по физкультуре. Задание зачитала заботливая бабушка возрасту молодого, но полная такая, сошедшая с полотен Кустодиева, женщина.

- Вот слушай, чо прислали. «Отработка броска мяча в баскетбольную корзину. В процессе урока ребенок должен научиться бросать мяч с положения полуприсядки и полной присядки, научиться ведению мяча и двойному шагу. Видео выполнения сбросить учителю физкультуры». Ты можешь представить, чтобы я с моими формами научила Эдика бросать мяч с положения полуприсядки?

Дедушки другой моей подружки хватает, чтобы сделать с внуком один предмет. Потом он прячется в гараже. И я его понимаю.

Мы не успеваем сдавать до трех часов. Мы до 21:00-22:00 только доделываем. И это мы еще рано заканчиваем. Есть родители, которые делают уроки до часу ночи.

А если в семье двое детей? Отвечая на этот вопрос первое что возникает «Да ни дай бог!», но тут же прикусываешь язык. Как бы там ни было, но дети – это не наказание, хотя сейчас родителям не позавидуешь.

На этой неделе ничего не изменится. Хотя надежда, что министерство образования как-то все-таки оптимизирует процесс дистанционного образования небольшая, но есть.

Как говорила учительница химии в фильме "Большая перемена" окончив уроки - "Завтра снова в бой!"