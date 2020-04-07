В ДНР за неделю родилось 158 малышей

7 Апр 2020 2020-04-07T10:40:29+03:00

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С 30 марта по 5 апреля в Донецкой Народной Республике родилось 158 малышей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- За период с 30 марта по 5 апреля 2020 года в родильных домах Республики родилось 73 мальчика и 85 девочек. В двух семьях появились двойни: 2 мальчика и 2 девочки, - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, что с 23 по 29 марта в ДНР родилось 175 малышей. В пяти семьях появились двойни: 6 мальчиков и 4 девочки.

- Молодых родителей поздравляем с рождением деток, малышам желаем здоровья и активного роста, а родителям – мира и благополучия в семьях! - отметили в Министерстве здравоохранения.

Несмотря на обстрелы и блокаду со стороны Украины, жизнь в Республике течет своим чередом. Правда, свои коррективы внес коронавирус. Но эпидситуация на сегодня контролируемая.

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ИСТОЧНИК KP.RU