За две недели Украина больше 200 раз нарушила «перемирие»
За период с прошлых переговоров минской подгруппы по безопасности Украина 200 раз нарушила «перемирие». За две недели украинские военные выпустили по территории ДНР больше двух тысяч боеприпасов. Об этом 7 апреля сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— В период между встречами в Минском формате, с 24 марта по 6 апреля, зафиксировано 206 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. За этот период было выпущено 2 131 боеприпас, что составило 12.7 тонны, — говорится в сообщении.
По данным представительства, в результате обстрелов погибла мирная жительница, также был ранен сотрудник СЦКК. За указанный период было разрушено и частично повреждено 68 жилых домов и 13 объектов инфраструктуры.
Самыми горячими точками остаются: Горловка, запад и север Донецка, Докучаевск и южные села ДНР. Для обстрела этих населенных пунктов Украина не чурается использовать запрещенное вооружение – танки, гаубицы, крупнокалиберные минометы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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