2020-04-07T17:53:15+03:00
Политика

За две недели Украина больше 200 раз нарушила «перемирие»

За этот период украинские военные выпустили по ДНР больше 2 000 боеприпасов
Екатерина Сорока
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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции минские переговоры проходят в режиме видеоконференции. Фото: inosmi.ruИз-за угрозы распространения коронавирусной инфекции минские переговоры проходят в режиме видеоконференции. Фото: inosmi.ru
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За период с прошлых переговоров минской подгруппы по безопасности Украина 200 раз нарушила «перемирие». За две недели украинские военные выпустили по территории ДНР больше двух тысяч боеприпасов. Об этом 7 апреля сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В период между встречами в Минском формате, с 24 марта по 6 апреля, зафиксировано 206 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. За этот период было выпущено 2 131 боеприпас, что составило 12.7 тонны, — говорится в сообщении.

По данным представительства, в результате обстрелов погибла мирная жительница, также был ранен сотрудник СЦКК. За указанный период было разрушено и частично повреждено 68 жилых домов и 13 объектов инфраструктуры.

Самыми горячими точками остаются: Горловка, запад и север Донецка, Докучаевск и южные села ДНР. Для обстрела этих населенных пунктов Украина не чурается использовать запрещенное вооружение – танки, гаубицы, крупнокалиберные минометы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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