Как будет работать Пенсионный Фонд ДНР во время режима повышенной готовности
Из-за угрозы распространения коронавируса в Республике Глава ДНР Денис Пушилин ввел режим повышенной готовности. В связи с этим многие учреждения и организации изменили режим работы. В том числе Пенсионный фонд ДНР.
Теперь чтобы обратиться в Пенсионный фонд ДНР, у посетителя обязательно должна быть медицинская защитная маска. Любая встреча с работником фонда осуществляется по предварительной записи.
Для подачи документов для назначения и перерасчета пенсий, получения пособия на погребение и решения других вопросов необходимо предварительно занять очередь. Сделать это можно, позвонив по телефонам горячей линии. Об этом сообщили на официальном сайте Пенсионного фонда ДНР.
— Во избежание личного контакта в ходе приема, разъяснения по интересующим вопросам пенсионного законодательства всегда можно получить в телефонном режиме у специалистов Пенсионного фонда, а также обратиться в письменном виде по электронному адресу: post@pfdnr.ru, — говорится в сообщении.
Читайте также
Когда жители республик Донбасса смогут получить на Украине пенсии и пособия
В связи с карантином из-за коронавируса Верховная рада приняла законы, которые касаются переселенцев (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»