Как будет работать Пенсионный Фонд ДНР во время режима повышенной готовности

7 Апр 2020 2020-04-07T14:36:40+03:00

Кроме Пенсионного фонда многие другие учреждения должны были изменить формат работы из-за угрозы распространения коронавируса. Фото: dnr-live.ru

Вход в здание фонда разрешено только в медицинских масках и по предварительной записи

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Из-за угрозы распространения коронавируса в Республике Глава ДНР Денис Пушилин ввел режим повышенной готовности. В связи с этим многие учреждения и организации изменили режим работы. В том числе Пенсионный фонд ДНР.

Теперь чтобы обратиться в Пенсионный фонд ДНР, у посетителя обязательно должна быть медицинская защитная маска. Любая встреча с работником фонда осуществляется по предварительной записи.

Для подачи документов для назначения и перерасчета пенсий, получения пособия на погребение и решения других вопросов необходимо предварительно занять очередь. Сделать это можно, позвонив по телефонам горячей линии. Об этом сообщили на официальном сайте Пенсионного фонда ДНР.

— Во избежание личного контакта в ходе приема, разъяснения по интересующим вопросам пенсионного законодательства всегда можно получить в телефонном режиме у специалистов Пенсионного фонда, а также обратиться в письменном виде по электронному адресу: post@pfdnr.ru, — говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU