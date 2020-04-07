2020-04-07T11:40:32+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 7 апреля синоптики обещают до 12 градусов тепла

В Республике ожидается переменная облачность, без осадков
Екатерина Сорока
Поделиться:
За последние 179 лет в Луганске 7 апреля самая низкая температура была минус 5, а самая высокая – 28 градусов. Фото: Natasha PechnikovaЗа последние 179 лет в Луганске 7 апреля самая низкая температура была минус 5, а самая высокая – 28 градусов. Фото: Natasha Pechnikova
Изменить размер текста:

7 апреля в Луганске и Республике ожидается теплая, но ветреная погода. Воздух прогреется до 12 градусов тепла, ветер будет дуть со скоростью примерно 12 метров в секунду в северо-восточном направлении. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21.00 6 апреля до 21.00 7 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов мороза, днем – 10-12 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 4-6 градусов ниже нуля ночью и 7-9 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 3-5 градусов ночью до 9-11 градусов тепла днем.

Читайте также

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 6 апреля 2020 года: четверо зараженных, новых случаев не выявили

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 6 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украина не заинтересована: Переговоры о разведении сил в Донбассе не увенчались успехом
Погода на день в Луганске: 7 апреля синоптики обещают до 12 градусов тепла
Украинский снайпер обстрелял колонну автомобилей с сотрудниками Васильевской насосной станции
Глава ДНР Денис Пушилин: Мы будем продолжать и дальше следовать выбранному в 2014 году пути
В ДНР за неделю родилось 158 малышей
Погода в ДНР на неделю: Воздух прогреется до 18 градусов тепла
Скоро в аптеках ДНР появится больше антисептиков и защитных масок
Погода на день в Донецке: 7 апреля будет переменчивая погода
В ДНР будут производить собственное дезинфицирующее средство
Житель подконтрольной Киеву Попасной ранил из ружья сержанта ВСУ, который хотел отобрать автомобиль
«Проверяют на коронавирус!» В подконтрольном Украине Лисичанске от пневмонии умерла 8-летняя девочка
Группа чиновников во главе с экс-министром транспорта ДНР нанесла Республике ущерб на 17 миллионов рублей
Коронавирус в ДНР был выявлен еще у двух жителей
Донецкий медицинский университет вошел в топ-10 международного конкурса
Вместе с Донбассом музыканты из Италии, Чехии, Венгрии и России сыграли «Зиму» Вивальди
Денис Пушилин: В ДНР хватит сырья для производства более миллиона медицинских масок
Командование 25-й бригады ВСУ продало 460 тонн топлива фермерам и на заправки
Лечить коронавирус не готовы: Лишь один инфекционист работает в больнице подконтрольного Украине Рубежного
Денис Пушилин: Без помощи России нам просто нечем бы было выявлять коронавирус
В ЛНР готовят дублирующий состав докторов на случай массовой заболеваемости Covid-19
Украинские пограничники арестовали в подконтрольном Киеву Донбассе книгу Уинстона Черчилля «Никогда не сдавайтесь»
Новых случаев коронавируса в ДНР за сутки не выявили
В Луганске рассказали, когда семьи с детьми до трех лет получат гуманитарную помощь
«Оперся на москитную сетку!» В Краматорске пятилетний мальчик, получил тяжелые травмы, выпав из окна
В подконтрольной Украине Дружковке от коронавируса умер 84-летний мужчина
Развлечения в Донбассе на коронавирусном карантине: Взорвали банкомат «Ощадбанка», а деньги не украли
«Три села без света!» Минометным огнем украинские силовики повредили ЛЭП на юге ДНР
«Водитель был пьян!» В Донбассе погибли в аварии полковник ВСУ и подполковник погранслужбы Украины
Погода на день в Луганске: 6 апреля ожидается штормовой ветер и 11 градусов тепла