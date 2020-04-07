Погода на день в Луганске: 7 апреля синоптики обещают до 12 градусов тепла
7 апреля в Луганске и Республике ожидается теплая, но ветреная погода. Воздух прогреется до 12 градусов тепла, ветер будет дуть со скоростью примерно 12 метров в секунду в северо-восточном направлении. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
— С 21.00 6 апреля до 21.00 7 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов мороза, днем – 10-12 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 4-6 градусов ниже нуля ночью и 7-9 градусов выше нуля днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 3-5 градусов ночью до 9-11 градусов тепла днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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