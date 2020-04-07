Погода на день в Донецке: 7 апреля будет переменчивая погода
Синоптики МЧС ДНР обещали, что текущая неделя будет самой теплой с начала весны. Но во вторник 7 апреля погода будет все еще переменчивая. С утра жителей Республики ждет солнце и ясное небо, но уже днем на нем появятся густые облака, усилится ветер. Но осадков синоптики в этот день не прогнозируют.
Утром температура воздуха будет +7 градусов, днем он прогреется максимум до +11. А ветер будет дуть со скоростью примерно 10 метров в секунду в северо-восточном направлении.
Народный прогноз погоды. 7 апреля отмечается праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы. Какая бы погода в этот день не была, она все равно предсказывает прогноз на ближайшее время. Так по наблюдению наших предков, если 7 апреля на улице ветер, иней и туман, то этот год будет урожайным. Когда на Благовещение наступает гроза – лето будет теплым. А если в этот день небо безоблачное и светит яркое солнце, то в летний сезон будут грозы.
Для рыболовов 7 апреля считается самым лучшим временем для занятия любимым делом. Еще наши предки верили, что на Благовещение рыба клюет лучше всего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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