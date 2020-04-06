Денис Пушилин: Без помощи России нам просто нечем бы было выявлять коронавирус

6 Апр 2020 2020-04-06T16:29:00+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин высоко оценил поддержку, которую Республике оказывает Россия в борьбе против коронавирусной инфекции.

- Российская Федерация оказывает нам огромную помощь. Прежде всего, в части снабжения тест-системами на СOVID-19. Если бы не помощь Роспотребнадзора РФ, который дважды передавал нам тесты, нам просто нечем бы было выявлять и подтверждать диагноз, - отметил Денис Пушилин в интервью, опубликованном на сайте Главы ДНР.

Также руководитель государства сообщил, что Россия предоставляет организационно-методическую и консультативную поддержку.

- Наши медицинские работники получают самую свежую информацию от российских коллег, она включает весь алгоритм действий врача в случае выявления коронавирусной инфекции. Коллеги из России консультируют наших специалистов по телефону в любое время, - сказал Глава ДНР.

Напомним, что на сегодня в Донецкой Народной Республике подтверждено только три случая заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU