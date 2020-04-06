2020-04-06T16:29:00+03:00
Политика

Денис Пушилин: Без помощи России нам просто нечем бы было выявлять коронавирус

Глава ДНР высоко оценил поддержку, которую оказывает Российская Федерация в борьбе против опасной инфекции
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Денис Пушилин рассказал, как Россия помогает ДНР. Фото: denis-pushilin.ruДенис Пушилин рассказал, как Россия помогает ДНР. Фото: denis-pushilin.ru
Изменить размер текста:

Глава ДНР Денис Пушилин высоко оценил поддержку, которую Республике оказывает Россия в борьбе против коронавирусной инфекции.

- Российская Федерация оказывает нам огромную помощь. Прежде всего, в части снабжения тест-системами на СOVID-19. Если бы не помощь Роспотребнадзора РФ, который дважды передавал нам тесты, нам просто нечем бы было выявлять и подтверждать диагноз, - отметил Денис Пушилин в интервью, опубликованном на сайте Главы ДНР.

Также руководитель государства сообщил, что Россия предоставляет организационно-методическую и консультативную поддержку.

- Наши медицинские работники получают самую свежую информацию от российских коллег, она включает весь алгоритм действий врача в случае выявления коронавирусной инфекции. Коллеги из России консультируют наших специалистов по телефону в любое время, - сказал Глава ДНР.

Напомним, что на сегодня в Донецкой Народной Республике подтверждено только три случая заражения коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 апреля 2020 года: трое зараженных, новых случаев не выявили

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 6 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Денис Пушилин: В ДНР хватит сырья для производства более миллиона медицинских масок
Командование 25-й бригады ВСУ продало 460 тонн топлива фермерам и на заправки
Лечить коронавирус не готовы: Лишь один инфекционист работает в больнице подконтрольного Украине Рубежного
Денис Пушилин: Без помощи России нам просто нечем бы было выявлять коронавирус
В ЛНР готовят дублирующий состав докторов на случай массовой заболеваемости Covid-19
Украинские пограничники арестовали в подконтрольном Киеву Донбассе книгу Уинстона Черчилля «Никогда не сдавайтесь»
Новых случаев коронавируса в ДНР за сутки не выявили
В Луганске рассказали, когда семьи с детьми до трех лет получат гуманитарную помощь
«Оперся на москитную сетку!» В Краматорске пятилетний мальчик, получил тяжелые травмы, выпав из окна
В подконтрольной Украине Дружковке от коронавируса умер 84-летний мужчина
Развлечения в Донбассе на коронавирусном карантине: Взорвали банкомат «Ощадбанка», а деньги не украли
«Три села без света!» Минометным огнем украинские силовики повредили ЛЭП на юге ДНР
«Водитель был пьян!» В Донбассе погибли в аварии полковник ВСУ и подполковник погранслужбы Украины
Погода на день в Луганске: 6 апреля ожидается штормовой ветер и 11 градусов тепла