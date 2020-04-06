«Водитель был пьян!» В Донбассе погибли в аварии полковник ВСУ и подполковник погранслужбы Украины

6 Апр 2020 2020-04-06T09:03:47+03:00

Джип лишь по счастливой случайности не влетел в дом жителя Марковки – помешало дерево. Фото: ГБР Украины

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В час ночи 5 апреля в подконтрольном Украине селе Марковка Луганской области джип Toyota Land Cruiser на большой скорости врезался в опору линии электропередачи, а затем в дерево. Погибли два высокопоставленных украинских военных. Еще двое в реанимации. По сведениям Народной милиции ЛНР, водитель джипа был пьян.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в салоне машины тела двух высокопоставленных силовиков – полковника ВСУ и подполковника ГПС Украины, а также двух гражданских лиц, один из которых подавал признаки жизни, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В пресс-службе украинского Государственного бюро расследований (ГБР) признали факт аварии. По их сведениям, джип выехал за пределы проезжей части, врезался в бетонную опору линии электропередачи и дерево. Среди погибших инспектор пограничной службы. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травами.

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ИСТОЧНИК KP.RU